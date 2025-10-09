Bárbara Falcão, ex-dançarina do Faustão e mãe do filho mais novo de Dennis DJ, de 6 anos, teve sua casa vistoriada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (08/10), após uma denúncia de que no local haviam drogas.

Por meio de sua assessoria, Bárbara informou que a denúncia partiu do próprio artista, que tem como objetivo tirar a guarda de seu filho, e que nada ilícito foi encontrado no local.

A ex-mulher de Dennis DJ fez um vídeo de desabafo cheio de acusações contra o artista: “Vi0lência psicológ1ca, fís1ca, patrimonial, moral e psicológica. Todas essas vi0lências conheci dentro do meu relacionamento de 14 anos com o Dennison. Estou afastada do meu filho, não posso vê-lo. Tudo me foi tirado”.

Vídeo Bárbara ex mulher de Dennis DJ

