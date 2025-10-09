Menor é pego pela PM traficando no Romano em Santa Bárbara

Leia Mais notícias da cidade e região

Na manhã desta quarta-feira (8), equipes da Polícia Militar apreenderam um menor de idade envolvido com o tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste.

Durante patrulhamento pela Rua Reverendo João Feliciano Pires, os policiais Cb PM Casimiro e Cb PM Morais, juntamente com o 2º Sgt PM Machado e Cb PM Guimarães e os Sd PM Assis e Sd PM Júnior (RPM II), avistaram um indivíduo correndo para dentro de um condomínio portando uma mochila preta e vermelha.

As equipes realizaram o cerco e, após incursão, localizaram o suspeito dentro de um apartamento. Durante a busca, foram apreendidas 237 porções de maconha (485g), R$ 782,25 em dinheiro e cinco celulares de diversas marcas. O menor confessou envolvimento com o tráfico.

A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão determinou a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP