Jovens descobrem caminhos com leitura em projeto apoiado pela Suzano

Iniciativa Clube de Leitura 2.0 é desenvolvida pelo Observatório do Livro e reúne 30 adolescentes de 12 a 15 anos em encontros semanais no contraturno escolar

Leia + sobre diversão e arte

Alunos da rede pública, com idades entre 12 e 15 anos, e em situação de vulnerabilidade social, têm se reunido semanalmente para mergulhar em histórias e debater temas relevantes no Clube de Leitura 2.0, em Limeira (SP). A iniciativa, realizada no município com apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, é desenvolvida pelo Observatório do Livro em parceria com o Núcleo Nova Vida, organização da sociedade civil que há meio século atende crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem escolar.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. Apoiar o Clube de Leitura 2.0 é reconhecer o poder transformador dos livros na formação de cidadãos conscientes. Essa ação reforça nosso compromisso com a educação, criando oportunidades para que as novas gerações construam um futuro mais justo e sustentável”, afirma Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

Cada um dos dois clubes criados em Limeira tem 15 participantes. O projeto traz uma novidade que tem feito sucesso entre os jovens nos lugares onde já acontece: os encontros são virtuais, com atividades de leitura e discussão feitas exclusivamente pela internet.

“Além de formar leitores para o momento atual, mas principalmente para o futuro, esses clubes estimulam, a partir dos temas de livros selecionados, o desenvolvimento da cidadania entre os jovens. Muitos deles acabam assumindo papeis de protagonismo nos lugares em que vivem”, observa o presidente do Observatório, Galeno Amorim, especialista em leitura.

“Ao apoiar o projeto, a Suzano demonstra sua preocupação com a Educação, com a Cultura e, sobretudo, com um futuro mais pacífico e engajado para nossa juventude”, acrescenta.

Clube de Leitura 2.0

Desde 2022, já foram implantados 81 clubes de leitura em 17 cidades do Estado de São Paulo, beneficiando 1.882 adolescentes. Ao todo, neste período, já foram lidos 13.369 livros inteiros ou em partes.

O projeto utiliza como diferencial uma metodologia inovadora, ainda pouco conhecida, embora considerada uma ciência nos Estados Unidos desde o início do século passado: a Biblioterapia. Como o próprio nome sugere, é uma terapia feita por meio dos livros, que ajuda os leitores a lidarem melhor com temas do dia a dia, como bullying, violência juvenil e racismo.

Sobre o Núcleo Nova Vida

O Núcleo Nova Vida é uma instituição filantrópica, sem fins econômicos, que atende crianças e adolescentes carentes de Limeira, com dificuldade de aprendizagem escolar e em situação de risco social, com idades entre 6 e 15 anos. Ao ingressarem na instituição, essas crianças e adolescentes têm seu tempo ocioso ocupado por atividades socioeducativas, culturais e de formação ética, o que contribui para afastá-los de situações de risco, como exploração do trabalho infantil, mendicância, exploração sexual, uso de drogas e envolvimento com a criminalidade.

Sobre o Observatório do Livro

O Observatório do Livro é uma fundação do terceiro setor, com sede em Ribeirão Preto (SP). O projeto, selecionado em edital público, é financiado com recursos vindos de patrocínios de empresas privadas ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo. A edição de 2025 tem o patrocínio da Suzano, EDP e Valid, e o apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca-SP).

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável.

Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP