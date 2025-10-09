Helena nasceu com 750 gramas, mas lutou e deixou Hospital Municipal após 3 meses

Depois de 3 meses e 25 dias de internação, a recém-nascida Helena, que chegou à UTI Neonatal após apenas 25 semanas de gestação e com 750 gramas recebeu alta e foi para casa nos braços dos pais, encerrando uma jornada marcada por força, fé e muito amor. O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, viveu o momento de emoção nesta quarta-feira (8).

Desde o nascimento, a pequena Helena enfrentou inúmeros desafios, comuns aos grandes prematuros, e superou cada um deles com o apoio incansável da equipe multiprofissional do hospital, que acompanhou cada pequeno avanço com dedicação e esperança.

Helena e a luta pela vida

“Ver uma bebê tão frágil, que chegou cabendo na palma da mão, sair daqui saudável para casa é o maior presente que podemos receber. Cada vitória dessas renova nosso propósito e reafirma a importância do cuidado humanizado que oferecemos todos os dias”, destacou a coordenadora do eixo materno-infantil, Sarah Guimarães.

Para celebrar o momento, a equipe da UTI Neonatal preparou uma homenagem especial, simbolizando o carinho, o vínculo e a gratidão construídos ao longo dessa trajetória.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a emoção do momento e o valor humano por trás de cada vida salva.

“Cada bebê que deixa a UTI Neonatal representa mais do que uma alta médica, é uma história de superação, amor e esperança que envolve famílias inteiras e profissionais dedicados. A pequena Helena nos lembra do poder do cuidado e da união em torno da vida. Momentos assim reforçam o sentido do nosso trabalho na saúde pública e renovam a certeza de que vale a pena cada esforço, cada plantão, cada gesto de acolhimento”, afirmou.

A presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim, também ressaltou a importância desse resultado. “Momentos como esse representam o compromisso do nosso grupo com a excelência e a vida. A recuperação da Helena é fruto de um trabalho técnico de alto nível, mas também de um cuidado sensível, que acolhe o bebê e sua família. É motivo de orgulho para todos nós ver histórias como essa se transformarem em finais felizes.”

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

