Amazônia em destaque no SPFW

Amazonia em alta- A maior floresta do mundo estará em evidência na próxima edição do São Paulo Fashion Week (SPFW), que acontece no Parque Ibirapuera, na capital paulista, entre os dias 16 e 20 de outubro. Isso porque, no primeiro dia do evento, está marcado o desfile do estilista Leandro Castro, que produzirá peças com referência no projeto Iconografia Local Bioma Amazônico, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), em parceria com o Sebrae Nacional e do Pará.

Com o objetivo de valorizar a identidade cultural e produtiva da Amazônia, o projeto está desenvolvendo, em parceria com 20 microempreendedores locais, produtos a partir dos insights de uma pesquisa liderada pelo estilista e coordenador do Núcleo de Design e Pesquisa da Assintecal, Walter Rodrigues. Para o SPFW, Leandro Castro preparou uma coleção de peças “bioinspiradas” no território amazônico do Pará a partir de uma visita para Santarém realizada por meio do projeto Iconografia Local Bioma Amazônico.

“A partir dessa experiência, a coleção foi desenvolvida por meio de parcerias com grupos de artesãos da região, estimulando a bioeconomia, por meio de uso de biomateriais e do envolvimento sustentável a partir dos ecos da COP30”, adianta. As empresas fornecedoras do desfile são participantes do projeto realizado pela Assintecal: Biojoias Natureza Viva, Coomflona – Cooperativa Mista da Flona Tapajós, Cuias Aíra, Nunghara Biojoias e Trançados do Arapiuns.

Sobre o projeto Amazonia

Desde outubro de 2024, a Assintecal, em parceria com o Sebrae Nacional e do Pará, está realizando o projeto Iconografia Local Bioma Amazônico. A iniciativa já contabiliza oito oficinas criativas, sete palestras, coletivas de imprensa e dezenas de consultorias individuais in loco, no Pará, e on-line com 20 empreendimentos do território.

Os produtos criados serão todos lançados na COP30, entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém/PA. O coordenador do projeto, Walter Rodrigues, explica que a iniciativa, realizada nos territórios de Santarém/Alter do Chão, Belterra e Mojuí dos Campos, desenvolveu uma pesquisa territorial aprofundada com foco em identidade local. A investigação contempla elementos como bioma, história, arquitetura, culinária, crenças, saberes artesanais, festas populares e uma cartela de cores representativa da região.

No SPFW, o projeto terá lugar cativo em um estande institucional do Sebrae Nacional. Lá, com a presença de Walter Rodrigues, estarão expostos alguns dos produtos já desenvolvidos na iniciativa.

