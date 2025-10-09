Priscila mostra força e articulação na CM Nova Odessa

Vereadora de primeiro mandato, Priscila Peterlevitz (União) tem trabalhado nos bastidores para ser a próxima presidente da Câmara de Nova Odessa. Esta semana ela mostrou força e reuniu seis vereadores para um ‘clique despretensioso’.

Na foto estão outros dois novatos, André Oreia (Podemos) e Paulo Porto (PSD) e os já experientes Oseias (PSD- atual presidente), Pelé (PL) e Paulo Bichof (Podemos).

Os bastidores indicam que ela deve travar disputa com a outra vereadora da CM- Márcia Rebeschini (União). Márcia tende a ser candidata ano que vem (estadual ou federal) e ainda depende do resultado para mostrar força junto aos pares.

Priscila terá marido candidato

Priscila também terá um desafio no ano que vem. Seu marido, vereador da vizinha Sumaré, Alan Leal, deve ser candidato a deputado estadual. As duas podem ‘bater’ chapa logo depois da eleição para deputado.

Ainda os bastidores falam que PP é favorita nesta altura do campeonato. A foto ajuda a mostrar isso.

