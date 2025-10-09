Prefeitura distribui brinquedos pra criançadinha humilde

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social e em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, promoveu uma ampla ação de entrega de brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças. Mais de 1.310 crianças e famílias em situação de vulnerabilidade foram beneficiadas nos CRAS, polos e demais pontos de atendimento social do município.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um momento de alegria, inclusão e acolhimento para as famílias acompanhadas pelos programas sociais da cidade.

As equipes da Secretaria e do Fundo Social se mobilizaram para que cada brinquedo chegasse às mãos das crianças, reforçando o espírito solidário e a importância das políticas públicas voltadas à primeira infância.

Prefeitura em ação

A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou o significado da ação. “A entrega de brinquedos nos CRAS, polos e outros pontos de atendimento é uma forma de levar alegria e esperança para mais de 1.310 crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. É um prazer fazer parte dessa ação que celebra o Dia das Crianças com muito amor e solidariedade”.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mikaelle, também ressaltou o impacto social da iniciativa. “Ver o sorriso de cada criança é o maior presente que podemos receber. Essa ação representa o cuidado e o carinho que a Prefeitura tem com as famílias da nossa cidade. É gratificante saber que, com união e empatia, conseguimos transformar o Dia das Crianças em um momento especial para tantas pessoas”, disse.

A parceria entre a Secretaria de Inclusão Social e o Fundo Social de Solidariedade tem fortalecido o atendimento às famílias mais vulneráveis de Sumaré, promovendo não apenas a assistência material, mas também o cuidado emocional e a valorização da infância.

