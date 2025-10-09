Educadores de Americana visitam exposição sobre literatura negra

Pedagogos vinculados às escolas de Educação Infantil da Secretaria de Educação de Americana visitaram, nesta terça-feira (7), a mostra “Karingana – Presenças Negras no Livro para as Infâncias”, no SESC Piracicaba, em mais uma atividade formativa sobre antirracismo. A proposta será estendida também a pedagogos das escolas de Ensino Fundamental municipais.

A exposição oferece ao público uma imersão no universo lúdico infantil e potencializa a celebração das culturas afro-brasileiras e da diversidade na infância, com a promoção de reflexões sobre negritude, ancestralidade e pertencimento. Idealizada pelo Sesc, com curadoria de Ananda Luz, pedagoga e mestra em Ensino e Relações Étnico-Raciais, a exposição transborda ancestralidade desde a expressão escolhida para nomeá-la. “Karingana ua karingana” é uma expressão africana utilizada para começar e para ouvir uma história.

Além de conferir as obras de arte, os educadores de Americana conheceram a biblioteca do Sesc e as obras literárias de autores e ilustradores negros, construindo uma nova perspectiva para as atividades pedagógicas desenvolvidas com crianças e adolescentes matriculados nas 55 escolas da rede municipal de Ensino.

“A gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi tem como meta assegurar equidade de oportunidades no acesso, na permanência e no aprendizado dos estudantes. Para tanto, é nosso dever, como educadores, combater as estruturas racistas e seus desdobramentos no espaço educacional. Formações como esta alicerçam o futuro próspero que nossas crianças merecem”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

