As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026, até as 15 horas do dia 3 de novembro, pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Para participar do exame que classifica candidatos para os cursos gratuitos, em diferentes modalidades, é preciso pagar uma taxa de R$ 29. A prova será aplicada no dia 30 de novembro.

O Vestibulinho das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) oferece 92.355 vagas para os Ensinos Médio e Médio integrado ao Técnico, para o modelo de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), bem como para os cursos técnicos – presencial, semipresencial e online – e especializações técnicas. As oportunidades estão distribuídas entre as 228 Etecs e classes descentralizadas do Estado de São Paulo.

Inscrições nas Etecs

Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site oficial, preencher a ficha eletrônica, o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada. É possível efetuar até cinco inscrições diferentes. Para cada uma delas, será gerado um novo boleto. A inscrição para fazer a prova só terá validade após o pagamento da taxa de participação, via boleto bancário, internet banking ou cartão de crédito.

As Etecs disponibilizam computadores com acesso à internet para candidatos que necessitarem de apoio para esta etapa. O interessado deve entrar em contato com a unidade para verificar os horários de atendimento.

Requisitos

Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico e AMS: é necessário ter concluído ou estar cursando a 9ª série do Ensino Fundamental.

é necessário ter concluído ou estar cursando a 9ª série do Ensino Fundamental. Cursos técnicos: o candidato deve estar cursando a partir da segunda série ou ter concluído o Ensino Médio. Para o curso Técnico em Enfermagem é obrigatório ter 18 anos completos até 31/01/2026.

o candidato deve estar cursando a partir da segunda série ou ter concluído o Ensino Médio. Para o curso Técnico em Enfermagem é obrigatório ter 18 anos completos até 31/01/2026. Especializações técnicas: é necessário ter concluído um curso técnico vinculado – para a Especialização em Gestão de Projetos, o requisito é ter concluído curso técnico ou superior.

O candidato deve conferir todos os requisitos no Manual do Candidato, disponível na internet.

Inclusão social

O CPS adota políticas para ampliar o acesso às Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs). Entre elas está o Sistema de Pontuação Acrescida, que concede bônus de 3% a candidatos afrodescendentes e de 10% àqueles que cursaram integralmente o Ensino Fundamental II em escola pública; quando o estudante se enquadra nas duas condições, o acréscimo chega a 13%.

O processo seletivo também prevê solicitação de condições especiais para candidatos com deficiência, mediante envio de laudo médico, e o uso do nome social para candidatos transgêneros, mediante indicação no formulário e apresentação da documentação exigida.

Calendário

Os interessados em prestar o exame devem ficar atentos às datas do cronograma do Vestibulinho das Etecs. Confira as próximas etapas:

até 3 de novembro, às 15 horas: período de inscrições

25 de novembro, a partir das 15 horas: divulgação dos locais de prova

30 de novembro, às 13h30: prova do Vestibulinho das Etecs

Em caso de dúvidas, acesse o “Fale Conosco” do site vestibulinho.etec.sp.gov.br ou ligue para a Central de Informações: (11) 3471-4071 (Capital e Grande SP) ou 0800 772 2829 (demais localidades).

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 320 municípios. As Etecs atendem mais de 224 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

