Nesta sexta-feira, 7, é comemorado o Dia do Chocolate.

E para comemorar, a Brasil Cacau entra na trend viral das redes sociais para uma promoção deliciosa: os clientes que entrarem dançando na loja ganharão uma trufa. A ação será realizada a partir das 12h na unidade Brasil Cacau do Shopping Iguatemi Campinas e é válida até o fechamento do shopping ou enquanto durarem os estoques. Vale destacar que cada CPF tem direito a uma trufa.

Para mais informações, visite o instagram da marca: @chocolatesbrasilcacau

Heineken lança novo refrigerante oficial em SP

[+] SOBRE A BRASIL CACAU

Jovem, democrática, inovadora e divertida. Assim é a Brasil Cacau, marca do Grupo CRM, que já tem 14 anos de história e possui mais de 400 lojas em todo o País. Oferecendo um chocolate de alta qualidade, a Brasil Cacau possui um amplo portfólio com mais de 150 produtos de diferentes sabores e tamanhos. É reconhecida por suas tradicionais trufas, mas também conta com uma linha deliciosa de tabletes e presentes que atendem toda a família. Os itens da marca são produzidos na fábrica do Grupo CRM, localizada em Extrema (MG), que possui 33 mil metros quadrados, cerca de 1.100 colaboradores e tecnologia de ponta na produção de chocolates.

Quizz: o que seu gosto por chocolate diz sobre você?

Brasil Cacau anuncia promoção que acontece em todas as lojas da rede de 01 a 15 de julho em produtos selecionados

Que atire a primeira trufa quem nunca cantou: “De chocolate o amor é feito. De chocolate. Choco, choco, chocolate. Bate o meu coração”. É surpreendente como chocolate é uma grande paixão e está presente no dia a dia das pessoas. Não à toa, ele tem uma data exclusiva para ele. Isso mesmo, dia 7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate e a Brasil Cacau fará uma promoção especial em todas as lojas da rede, no período de 01 a 15 julho, com descontos de até 40% e produtos a partir de R$1. Além de desconto, a Brasil Cacau preparou um quizz: O que seu gosto por chocolate diz sobre você? Qual é o seu tipo de chocolate preferido? a) Chocolate ao leite (1 ponto) b) Chocolate branco (2 pontos) c) Chocolate amargo (3 pontos) d) Chocolate com recheio (4 pontos) Dos sabores abaixo, qual mais lhe agrada? a) Avelã (1 ponto) b) Maracujá (2 pontos) c) Cereja (3 pontos) d) Paçoca (4 pontos) Como você descreveria sua personalidade? a) Equilibrada e amigável (1 ponto) b) Criativa e imaginativa (2 pontos) c) Intensa e apaixonada (3 pontos) d) Curiosa e aventureira (4 pontos) Qual é a sua preferência de textura no chocolate? a) Suave e cremoso (1 ponto) b) Crocante (2 pontos) c) Rico e intenso (3 pontos) d) Variado e surpreendente (4 pontos) Como você encara desafios? a) Com equilíbrio e calma (1 ponto) b) Com praticidade e determinação (2 pontos) c) Com intensidade e paixão (3 pontos) d) Com curiosidade e entusiasmo (4 pontos) Agora, some os pontos que você acumulou em cada resposta e veja o resultado correspondente à sua personalidade: De 5 a 8 pontos: Você é uma pessoa equilibrada e amigável. Sua personalidade é suave e fácil de lidar. Assim como o chocolate ao leite, você é aberto a novas experiências e se adapta facilmente a diferentes situações. Dicas da Brasil Cacau: Trufa Gato Mia e Trufa ao leite De 9 a 12 pontos: Sua personalidade é criativa e imaginativa. Assim como o chocolate branco, você tem uma mente aberta e está sempre buscando novas ideias. Você aprecia os prazeres mais sutis da vida e pode ser um romântico incurável. Dica da Brasil Cacau: Trufa Chocolate Branco ou Trufa Duo De 13 a 16 pontos: Você é uma pessoa intensa e apaixonada. Sua personalidade é marcante e assertiva, assim como o chocolate amargo. Você valoriza a autenticidade e não tem medo de enfrentar desafios. Dica da Brasil Cacau: Trufa Puro Cacau ou Trufa 60% Cacau De 17 a 20 pontos: Sua personalidade é curiosa e aventureira. Assim como o chocolate com recheio, você valoriza a variedade e as surpresas na vida. Você está sempre aberto a novas emoções e experiências. Dica da Brasil Cacau: Trufa Avelã ou Trufa Brasilidades Pão de Mel Lembre-se de que esse quiz é apenas uma brincadeira e não deve ser considerado como uma análise precisa da sua personalidade. Divirta-se e aproveite o seu chocolate preferido! Serviço:

Promoção Dia do Chocolate na Brasil Cacau Data: 01 a 15 de julho Mecânica: 3 trufas por R$ 9,90 | 5 trufas por R$ 14,90 | 10 trufas por R$ 27,90

2 Quero Mais por R$ 19,90

Pegue leve – kit com 10 chocolates diversos de R$ 22,50 por R$ 19,90

Caixa Amor Presente de R$ 69,90 por R$ 41,90

Caixa Gesto de Carinho de R$ 29,90 por R$ 24,90

Doce Surpresa de R$ 39,90 por R$ 29,90

Doce Lembrança R$ 49,90 por R$ 34,90

Doses de Amor de R$ 74,90 por R$ 49,90

Gato Mia turminha de R$ 15,90 por R$ 10,00

Trufa Turminha de R$ 3,75 por R$ 2,00

Mini Trufa Turminha de R$ 2,25 por R$ 1,00

Dindinha de R$ 8,90 por R$ 5,00

Tablete 20g de R$ 3,90 por R$ 2,00 * Todas as promoções são validas somente para clientes do Clube Brasil Cacau

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento