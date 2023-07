Goodyear foca no apoio à natação de Americana

A Associação de Natação Americanense, responsável por gerir a prática

da modalidade em Americana, criou, neste ano, um projeto social que oferece a experiência da natação para jovens, realçando a sua importância para a sociabilização, a educação, a disciplina, além da saúde e o bem-estar.

Com o objetivo de estar cada vez mais presente junto as comunidades onde atua, a Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, com sua planta industrial em Americana, anuncia o patrocínio por meio da Lei de Incentivo ao Esporte à Associação de Natação Americanense. A iniciativa atua na prevenção do afogamento e também no desenvolvimento da modalidade entre crianças e adolescentes.

O projeto social é voltado ao público com idade entre 6 e 17 anos da cidade de Americana e região, para estudantes devidamente matriculados no ensino fundamental ou ensino médio, preferencialmente das escolas públicas. Serão oferecidas 100 vagas para aulas de natação, uma vez por semana, com uma equipe multidisciplinar com 14 profissionais da Associação no Centro Cívico Municipal de Americana (SP).

“Desde a sua fundação, a Associação de Natação Americanense sempre atuou no alto rendimento. Esse ano, além da formação dos atletas, iremos focar também no esporte educacional, com isso, criamos um braço social dentro da Natação Americana. A Associação tem como responsabilidade a preocupação com a iniciação de crianças na natação. Primeiro, pela promoção do bem-estar, da saúde e da prevenção ao afogamento. Depois, com a parte esportiva. Não tem como pensarmos em alto rendimento, sem pensar em como essas crianças estão começando a nadar. Com esse projeto, estamos abrangendo todos os aspectos”, conta Dr. Renato Sega, Presidente da Associação de Natação Americanense.

Onde procurar para fazer a inscrição no projeto?

As inscrições para o projeto já estão abertas e encerram em 31 de julho de 2023. As aulas estão previstas para iniciar em 01 de agosto de 2023. Todo o processo de inscrição será feito digitalmente por meio do site Link

Serviço – Associação de Natação Americanense

Para mais informações sobre a Associação de Natação Americanense e o projeto social, entre em contato com Alessandro Serrato, Diretor Executivo da Associação, através do e-mail aleserrato@natacaoamericana.org.br e nas redes sociais (Instagram e Facebook).

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação. Com 72 mil colaboradores, presente em mais de 150 países e com 57 fábricas ao redor do mundo, a companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP), dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional.

Natação estreia com 4 medalhas de ouro nos Jogos Regionais

A natação americanense estreou com sucesso nos 65º Jogos Regionais, em Mococa. Foram quatro medalhas de ouro nesta quarta-feira (5), terceiro dia de competições gerais.

A nadadora Manuela Ballan Sega conquistou ouro nos 100 metros livre e prata nas categorias 100 metros peito e 50 metros peito.

Thays Lira dos Santos chegou em primeiro lugar nos 200 metros borboleta e nos 800 metros livre.

Isabela Vitor Piragine foi ouro nos 200 metros costas.

No masculino, Rafael Rocha ficou com o bronze nos 100 metros livre e João Guilherme Bodemeier, bronze nos 1500 metros livre. Já nos 4×50 metros medley misto, Americana garantiu medalha de prata.

“Um primeiro dia de competição muito positivo, no qual obtivemos melhores marcas pessoais e resultados expressivos. Estamos brigando na parte de cima da colocação geral e esperamos bons resultados na etapa desta quinta-feira”, comemorou o treinador Pedro Lucarelli.

Bronze no ciclismo

No ciclismo, na categoria velocidade por equipes, Carol Borges e Simone Pontello Lima ficaram na terceira colocação, com a medalha de bronze.

“Continuamos vibrando com os ótimos resultados dos nossos atletas. Vamos manter essa corrente de torcida e positivismo para conquistarmos mais medalhas para Americana”, disse o secretário de Esportes, Márcio Leal.