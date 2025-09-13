Dia do Cliente: Shopping tem exposição com fotos de pessoas em Sumaré

Mostra ‘Você é nossa inspiração’ pode ser visitada gratuitamente de 11 a 18 de setembro

Em homenagem ao Dia do Cliente, comemorado na próxima segunda-feira, 15 de setembro, o Shopping ParkCity Sumaré realizará uma ação especial para reforçar o relacionamento com o seu público. De 11 a 18 de setembro, os clientes podem apreciar a exposição ‘Você é nossa inspiração’, composta por fotografias que registram os clientes em momentos especiais de interação durante eventos promovidos pelo Shopping.

A exposição está instalada em um espaço acolhedor na Praça de Alimentação. Com uma ambientação criada especialmente para a ocasião, a proposta da mostra é transmitir ao público a sensação de importância e pertencimento, sempre presentes nas ações, atividades e propósito do Shopping ParkCity Sumaré.

“A exposição reúne imagens de eventos realizados no empreendimento ao longo dos últimos cinco anos, sempre com foco na experiência do cliente, nas quais muitos poderão se reconhecer”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento, reforça que a iniciativa é uma forma de celebrar o Dia do Cliente e valorizar os laços construídos com o público nestes primeiros anos do Shopping ParkCity Sumaré. “O Dia do Cliente é uma data especial, que evidencia a forte conexão da comunidade com o Shopping ParkCity Sumaré. Nossa intenção é comemorar este momento relembrando algumas das inúmeras experiências compartilhadas aqui, com os nossos clientes”, comenta Joelma.

Serviço:

Exposição Você é Nossa Inspiração

Quando: de 11 a 18 de setembro

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito.

