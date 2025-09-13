Hortolândia orienta a evitar contato com enxames de abelhas e marimbondos

Diante da presença de enxame de insetos, Prefeitura orienta moradores a entrar em contato com a Unidade de Vigilância de Zoonoses para receber orientações sobre como agir; órgão recomenda ainda não eliminar esses insetos por serem animais silvestres, protegidos por legislação ambiental

A chegada do mês de setembro marca o início do período primavera-verão, época do ano que faz mais calor. Nesse período, os animais, e principalmente, os insetos ficam mais ativos e aparecem mais no ambiente urbano. Por isso, a Prefeitura de Hortolândia orienta a população sobre como proceder em caso de se deparar com enxames de abelhas ou marimbondos em casa ou na região onde mora.

O veterinário da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde, Evandro Alves Cardoso, orienta os moradores a evitar contato com os insetos.

“A primeira orientação é não mexer no enxame. Em seguida, a recomendação é isolar o local ou a área onde ele está. Caso os insetos não se adaptem ao local, geralmente, a tendência é que eles vão embora entre 24h a 48h”, explica o veterinário. De acordo com o especialista, os insetos que mais aparecem na cidade e na região são abelhas ou marimbondos.

Ao encontrar um enxame de insetos, a população deve entrar em contato com a UVZ, por meio dos telefones (19) 3897-3312 ou 3897-5974. O órgão enviará uma equipe ao local para verificar a situação e dar orientações.

Animais silvestres

O veterinário reforça que em imóveis particulares o órgão não faz a remoção ou a eliminação do enxame, e orienta o ocupante do imóvel sobre como proceder nessa situação. “Não se pode matar esses insetos, pois eles são considerados animais silvestres. Por isso, são protegidos por legislação ambiental”, alerta o veterinário.

Em caso de presença de enxame de insetos em imóvel particular, a UVZ orienta o morador a contratar empresa especializada para fazer a remoção. A UVZ somente faz a remoção de enxames de insetos em prédios, áreas e vias públicas.

“A eliminação do enxame somente é feita caso ofereça algum risco à saúde da população”, reitera o veterinário.

Outra situação que pode oferecer risco de acidente com enxame de insetos é ao fazer roçagem em jardins, gramados, terrenos baldios ou áreas verdes. Por isso, nessa situação, caso a pessoa se depare com algum enxame de insetos o veterinário orienta a também evitar mexer e ter contato com os insetos. “A orientação é se afastar, sair do local, esperar até que o enxame se acalme ou vá embora, e procurar orientação e entrar em contato com a UVZ”, salienta o veterinário.

O especialista salienta que, a partir de setembro, os insetos ficam mais ativos por causa do início da primavera. “Nessa estação, árvores e espécies vegetais que dão flores começam a florir. Isso atrai os insetos, em especial, as abelhas”, explica o veterinário.

