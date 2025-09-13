Receita de vela para massagem: aromaterapeuta ensina como fazer em casa
Além de deixar o ambiente perfumado, as velas viram um óleo morno e sedoso para massagens relaxantes e, segundo a aromaterapeuta, perfumista botânica e autora do livro Cosméticos Sólidos, Daiana Petry, é possível fazê-las em casa, com ingredientes naturais e aromas personalizados.
“A vela para massagem é feita com ceras vegetais, manteigas e óleos essenciais. Quando derrete, vira um óleo hidratante, rico em propriedades terapêuticas para a pele e para as emoções”, explica.
Segundo a aromaterapeuta, é importante usar somente ceras e manteigas seguras para a pele, como a cera de carnaúba e a manteiga de karité. E nada de óleos sintéticos: “Só óleos essenciais puros têm o poder terapêutico que buscamos na aromaterapia”, reforça.
Receita básica de vela para massagem
- 9g de cera de carnaúba
- 40g de manteiga de karité
- 30ml de óleo vegetal (semente de uva, jojoba ou amêndoa doce)
- 6 gotas de vitamina E
- 15-20 gotas de óleo essencial
Modo de fazer:
- Derreter a cera e a manteiga em banho-maria
- Retire do fogo, adicione o óleo vegetal e misture bem
- Adicione o óleo essencial desejado e a vitamina E.
- Despejar em um potinho resistente ao calor com um pavio centralizado.
- Deixar solidificar completamente. Recomendação: 20 minutos na geladeira.
Na hora de usar, basta acender a vela, deixar formar uma pequena “piscina” de óleo derretido e apagar a chama. Teste a temperatura antes de aplicar na pele. “É preciso usar morna, mas não deve queimar”, alerta Daiana.
Escolha o melhor óleo para cada finalidade
Daiana indica o poder de cada óleo essencial e explica para que serve cada um deles:
Para relaxamento e alívio do estresse:
- Lavanda: calmante, relaxa corpo e mente e ameniza a ansiedade e a insônia.
- Laranja Doce: antidepressiva, alivia tensão emocional e traz sensação de bem-estar.
Para dores musculares e tensão:
- Hortelã-pimenta: refrescante e analgésica é uma boa opção de massagem após treinos.
- Erva-baleeira: estimula a circulação e ajuda em dores musculares por tensão ou inflamação.
- Gengibre: aquece, alivia rigidez muscular e é ótimo para massagens terapêuticas.
Para ativar circulação e drenagem linfática:
- Cipreste: estimula a circulação sanguínea e linfática, indicado para retenção de líquidos e celulite.
- Erva-doce: melhora a elasticidade da pele e a circulação.
Para efeito afrodisíaco ou sensorial:
- Ylang-ylang: doce, floral, reduz o estresse e aumenta a libido.
- Pimenta-preta: aroma quente e provocante, estimula o toque e a sensualidade.
- Sândalo álbum: aroma amadeirado e sofisticado. Promove calma, conexão e relaxamento.
Além do toque suave, o aroma contribui para o relaxamento, diminui o estresse e transforma o momento em um ritual de autocuidado. “É uma forma importante de unir bem-estar físico e emocional”, conclui a especialista.
Sobre Daiana Petry @daianagpetry
Aromaterapeuta, perfumista botânica, naturóloga e especialista em neurociência.
Professora dos cursos de formação em aromaterapia, perfumaria botânica e psicoaromaterapia.
Autora dos livros: Psicoaromaterapia, Cosméticos sólidos e Maquiagem ecoessencial.
Fundadora da Harmonie Aromaterapia.
