Receita de vela para massagem: aromaterapeuta ensina como fazer em casa

Leia + sobre  saúde 

Além de deixar o ambiente perfumado, as velas viram um óleo morno e sedoso para massagens relaxantes e, segundo a aromaterapeuta, perfumista botânica e autora do livro Cosméticos Sólidos, Daiana Petry, é possível fazê-las em casa, com ingredientes naturais e aromas personalizados.
“A vela para massagem é feita com ceras vegetais, manteigas e óleos essenciais. Quando derrete, vira um óleo hidratante, rico em propriedades terapêuticas para a pele e para as emoções”, explica.

Segundo a aromaterapeuta, é importante usar somente ceras e manteigas seguras para a pele, como a cera de carnaúba e a manteiga de karité. E nada de óleos sintéticos: “Só óleos essenciais puros têm o poder terapêutico que buscamos na aromaterapia”, reforça.

Receita básica de vela para massagem

  • 9g de cera de carnaúba
  • 40g de manteiga de karité
  • 30ml de óleo vegetal (semente de uva, jojoba ou amêndoa doce)
  • 6 gotas de vitamina E
  • 15-20 gotas de óleo essencial

Modo de fazer:

  1. Derreter a cera e a manteiga em banho-maria
  2. Retire do fogo, adicione o óleo vegetal e misture bem
  3. Adicione o óleo essencial desejado e a vitamina E.
  4. Despejar em um potinho resistente ao calor com um pavio centralizado.
  5. Deixar solidificar completamente. Recomendação: 20 minutos na geladeira.

Na hora de usar, basta acender a vela, deixar formar uma pequena “piscina” de óleo derretido e apagar a chama. Teste a temperatura antes de aplicar na pele. “É preciso usar morna, mas não deve queimar”, alerta Daiana.

Escolha o melhor óleo para cada finalidade

Daiana indica o poder de cada óleo essencial e explica para que serve cada um deles:

Receita de vela para massagem: aromaterapeuta ensina como fazer em casa

Para relaxamento e alívio do estresse:

  • Lavanda: calmante, relaxa corpo e mente e ameniza a ansiedade e a insônia.
  • Laranja Doce: antidepressiva, alivia tensão emocional e traz sensação de bem-estar.

Para dores musculares e tensão:

  • Hortelã-pimenta: refrescante e analgésica é uma boa opção de massagem após treinos.
  • Erva-baleeira: estimula a circulação e ajuda em dores musculares por tensão ou inflamação.
  • Gengibre: aquece, alivia rigidez muscular e é ótimo para massagens terapêuticas.

Para ativar circulação e drenagem linfática:

  • Cipreste: estimula a circulação sanguínea e linfática, indicado para retenção de líquidos e celulite.
  • Erva-doce: melhora a elasticidade da pele e a circulação.

Para efeito afrodisíaco ou sensorial:

  • Ylang-ylang: doce, floral, reduz o estresse e aumenta a libido.
  • Pimenta-preta: aroma quente e provocante, estimula o toque e a sensualidade.
  • Sândalo álbum: aroma amadeirado e sofisticado. Promove calma, conexão e relaxamento.

Além do toque suave, o aroma contribui para o relaxamento, diminui o estresse e transforma o momento em um ritual de autocuidado. “É uma forma importante de unir bem-estar físico e emocional”, conclui a especialista.

 

Sobre Daiana Petry @daianagpetry

Aromaterapeuta, perfumista botânica, naturóloga e especialista em neurociência.
Professora dos cursos de formação em aromaterapia, perfumaria botânica e psicoaromaterapia.
Autora dos livros: Psicoaromaterapia, Cosméticos sólidos e Maquiagem ecoessencial.
Fundadora da Harmonie Aromaterapia.

 

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP