Receita de vela para massagem: aromaterapeuta ensina como fazer em casa

Além de deixar o ambiente perfumado, as velas viram um óleo morno e sedoso para massagens relaxantes e, segundo a aromaterapeuta, perfumista botânica e autora do livro Cosméticos Sólidos, Daiana Petry, é possível fazê-las em casa, com ingredientes naturais e aromas personalizados.

“A vela para massagem é feita com ceras vegetais, manteigas e óleos essenciais. Quando derrete, vira um óleo hidratante, rico em propriedades terapêuticas para a pele e para as emoções”, explica.

Segundo a aromaterapeuta, é importante usar somente ceras e manteigas seguras para a pele, como a cera de carnaúba e a manteiga de karité. E nada de óleos sintéticos: “Só óleos essenciais puros têm o poder terapêutico que buscamos na aromaterapia”, reforça.

Receita básica de vela para massagem

9g de cera de carnaúba

40g de manteiga de karité

30ml de óleo vegetal (semente de uva, jojoba ou amêndoa doce)

6 gotas de vitamina E

15-20 gotas de óleo essencial

Modo de fazer:

Derreter a cera e a manteiga em banho-maria Retire do fogo, adicione o óleo vegetal e misture bem Adicione o óleo essencial desejado e a vitamina E. Despejar em um potinho resistente ao calor com um pavio centralizado. Deixar solidificar completamente. Recomendação: 20 minutos na geladeira.

Na hora de usar, basta acender a vela, deixar formar uma pequena “piscina” de óleo derretido e apagar a chama. Teste a temperatura antes de aplicar na pele. “É preciso usar morna, mas não deve queimar”, alerta Daiana.

Escolha o melhor óleo para cada finalidade

Daiana indica o poder de cada óleo essencial e explica para que serve cada um deles:

Para relaxamento e alívio do estresse:

Lavanda : calmante, relaxa corpo e mente e ameniza a ansiedade e a insônia.

: calmante, relaxa corpo e mente e ameniza a ansiedade e a insônia. Laranja Doce: antidepressiva, alivia tensão emocional e traz sensação de bem-estar.

Para dores musculares e tensão:

Hortelã-pimenta : refrescante e analgésica é uma boa opção de massagem após treinos.

: refrescante e analgésica é uma boa opção de massagem após treinos. Erva-baleeira : estimula a circulação e ajuda em dores musculares por tensão ou inflamação.

: estimula a circulação e ajuda em dores musculares por tensão ou inflamação. Gengibre: aquece, alivia rigidez muscular e é ótimo para massagens terapêuticas.

Para ativar circulação e drenagem linfática:

Cipreste : estimula a circulação sanguínea e linfática, indicado para retenção de líquidos e celulite.

: estimula a circulação sanguínea e linfática, indicado para retenção de líquidos e celulite. Erva-doce: melhora a elasticidade da pele e a circulação.

Para efeito afrodisíaco ou sensorial:

Ylang-ylang : doce, floral, reduz o estresse e aumenta a libido.

: doce, floral, reduz o estresse e aumenta a libido. Pimenta-preta : aroma quente e provocante, estimula o toque e a sensualidade.

: aroma quente e provocante, estimula o toque e a sensualidade. Sândalo álbum: aroma amadeirado e sofisticado. Promove calma, conexão e relaxamento.

Além do toque suave, o aroma contribui para o relaxamento, diminui o estresse e transforma o momento em um ritual de autocuidado. “É uma forma importante de unir bem-estar físico e emocional”, conclui a especialista.

Sobre Daiana Petry @daianagpetry

Aromaterapeuta, perfumista botânica, naturóloga e especialista em neurociência.

Professora dos cursos de formação em aromaterapia, perfumaria botânica e psicoaromaterapia.

Autora dos livros: Psicoaromaterapia, Cosméticos sólidos e Maquiagem ecoessencial.

Fundadora da Harmonie Aromaterapia.

