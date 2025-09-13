Uma picape Fiat Strada foi recuperada no fina da tarde deste sábado depois de ter sido abandonada na rua em Santa Bárbara d’Oeste. O veículo foi resgatado depois de ter sido deixado aberto por volta das 17h20.

O carro foi roubado na última quarta-feira e foi devolvido ao dono após o registro feito pela Guarda Municipal. A ação da GM foi no Parque Olaria.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL SANTA BARBARA D’OESTE -SP

NATUREZA: AUTO/LOCALIZADO Strada

DATA: 13/09/2025 HORA: 17:20 LOCAL: RUA PROFETA DANIEL, N°222 (OPOSTO)

EQUIPE: 1 🚓Equipe 01

SÍNTESE



Esta equipe em patrulhamento pelo local dos fatos, deparou com o veículo Fiat Strada na cor branca Placas FRX2C17,devidamente estacionado, com uma das portas entreaberta e as demais destravadas, não sendo localizado pessoas no interior.

Em pesquisa via Aplicativo Fiscalização Senatran, foi constatado que se tratava de um veículo produto de furto por S.B.O em data pretérita, no dia 10/09 no período da tarde pela rua do trigo, 1005.

Diante dos fatos foi acionado o guincho municipal e após apresentado no Plantão Policial.

A autoridade policial após tomar conhecimento dos fatos, deliberou pela lavratura do BO/PC. Auto de exibição e apreensão. Onde após contato com o proprietário, o

Veículo foi restituído a vítima.

