O Teatro Municipal de Americana recebe, neste domingo (13), o Concerto Especial “Dia Mundial do Rock: Sinfônica convida Canacut”, em apresentação única da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e da banda Canacut. O evento marca a data comemorativa, e os ingressos são solidários, podendo ser retirados no site ingressodigital.com, mediante a troca por um sabonete líquido.

A Orquestra Municipal preparou um repertório diversificado para a noite, permitindo ao grupo demonstrar toda sua versatilidade musical em parceria com a banda Canacut. A apresentação unirá rock e erudito, mantendo o caráter clássico da orquestra sem abrir mão da energia roqueira das guitarras.

“Será um marco na cena cultural de Americana: a Orquestra Municipal, em parceria com a renomada banda Canacut, apresentará um concerto histórico que unirá a força do rock à grandiosidade da música erudita. O público vai conferir um repertório diversificado e arranjos inovadores em um espetáculo único com a inegável marca da qualidade de nossa Orquestra Municipal”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

CANACUT

A banda existe desde 2022 e é composta por cinco integrantes: Mila Barros no vocal, trompete e sintetizador; Aline Ali e Gustavo Rossatto nas guitarras e backing vocals; Eduardo Meneghel no baixo e Maurício Scaramal na bateria.

Os músicos trazem para o palco do Teatro Municipal Lulu Benencase várias influências e estilos diferentes para as composições, de Elza Soares a King Crimson, de Portishead a Elis Regina, indo de Nina Simone e Alice in Chains até o Clube da Esquina. O repertório do grupo tem fortes raízes no soul, no jazz e em ritmos brasileiros no rock nacional, em uma sonoridade inusitada e provocativa.

O concerto especial fecha a programação roqueira do fim de semana, que tem o 3º “Rock Day Americana” nos dias 11 e 12 (sexta-feira e sábado) no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, com shows das bandas Biquini Cavadão e Viper, além de atrações musicais da região.

No Rock Day, a entrada é solidária com a doação de um shampoo infantil, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade para famílias em situação de vulnerabilidade. O evento começa na sexta-feira, às 17h, e prossegue no sábado, a partir das 15h.

