O presidente Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral em Sumaré com 35,2% das intenções de voto. Em segundo lugar e empatada com ele no limite da margem de erro vem a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) com 30,3%. Candidato nas duas últimas eleições e alçado ao posto de 3a via podendo ir para o PSDB, Ciro Gomes vem em terceiro com 9,6% das citações.

Também presentes no ‘disco’ (que estimula o eleitor), os governadores de Goiás Ronaldo Caiado (1,9%) e de Minas Romeu Zema (0,4%) completam o time.

A pesquisa ouviu 522 pessoas no últimos sábado em 5 regiões de Sumaré. O levantamento também avaliou o governo local de Henrique do Paraíso (Republicanos), a corrida para deputado estadual e deputado federal na cidade e os maiores problemas do governo.