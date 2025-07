Legado de André Feldman lembrado em evento

O legado do empresário de Americana André Feldman, CEO da BIG Brazil, foi lembrado em uma homenagem no Bet Summit 2025, ocorrido em Brasília, nesta terça-feira, 8 de julho.

Com diversos nomes importantes do setor de apostas esportivas, o evento trouxe um pouco da trajetória de André em uma homenagem conduzida pelo amigo de longa data Magnho José, jornalista especializado em loterias, jogos e apostas, editor do Portal BNLData e presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal – IJL.

André Feldman faleceu em janeiro de 2025

vítima de um trágico acidente de helicóptero que também causou a morte de sua esposa, Juliana Feldman.

Apesar da perda, a trajetória de André segue como referência no setor. Ao longo da última década, ele esteve à frente de diversas iniciativas relevantes, incluindo a representação oficial do Caesars Entertainment no Brasil e a fundação da BIG Brazil. Também atuou como consultor estratégico para quatro grupos internacionais, com foco em aproximar o mercado brasileiro de operadores globais, além de ter sido um importante articulador para avanços na tramitação da lei que regulamenta cassinos no Brasil.

A emocionante homenagem contou com a presença da mãe de André, Maria Teresa Feldman e também dos sócios Rodrigo Cariola, Celso Olivatto e Fabiano de Paula. Ainda, relatos de amigos como o senador Rogério Carvalho, presidente da Loterj, Hazenclever Lopes, o CEO da Pay4Fun, Leonardo Baptista e o ex-servidor do Ministério da Fazenda, Waldir Marques Jr.

“Gostaria de agradecer a homenagem ao meu filho André. Sou testemunha do empenho e dedicação ao longo de sua vida pela regulamentação. Infelizmente, meu amado, querido e maravilhoso filho partiu tragicamente no momento em que esse sonho estava se realizando. Ensinei ao André que um sonho não tem tamanho. Que a memória do meu filho seja uma benção para todos nós”, disse Maria Teresa.

O Bet Summit 2025 contou com a participação dos secretários de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda – SPA – MF, Regis Dudena, e Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte do Ministério do Esporte, Giovanni Rocco Neto. Além de Rogério, mais dois senadores também participaram do encontro, Irajá Silvestre (PSD/TO) e Laércio Oliveira (PP-SE). A programação do evento incluiu painéis sobre temas como cybersegurança, proteção de dados, transações financeiras no iGaming, e a legalização dos cassinos no Brasil.

