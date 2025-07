A Cinemark convoca a presença de todos os heróis e heroínas brasileiras para uma missão muito importante! “Superman” super homem, um dos principais lançamentos do ano, entra em cartaz esta semana e a Rede está preparando uma promoção especial para todos os fãs. De 14 a 16 julho, qualquer cliente que comparecer na unidade mais próxima da Cinemark vestindo uma sunga, cueca, saia ou shorts na cor vermelha por cima da calça poderá resgatar um ingresso gratuito. A promoção é válida na compra de uma entrada inteira na bilheteria física para qualquer sessão 2D, 3D ou XD do filme.

Todos os cinemas do país serão contemplados com a ação, exceto unidades 100% Prime. Consulte o site oficial da Cinemark para mais informações.

“O Herói é Você” é uma iniciativa da Cinemark em comemoração ao filme que marca uma nova era da DC Studios. Com uma legião de fãs brasileiros, a empresa propõe aos seus clientes um encontro em suas salas de cinema para conferir o longa com toda a tecnologia, conforto e qualidade de som e imagem que a Rede oferece. Afinal, a diversão é ainda maior quando dividida com seu herói (e acompanhante) favorito.

Dirigido por James Gunn, “Superman” acompanha a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville no Kansas. O novo filme irá reunir personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros.

Quando: Dias 14, 15 e 16 de julho.

Onde: Em todas as unidades padrão da Cinemark no país. Não participam cinemas 100% Prime: Cidade Jardim, Lar Center e Village Mall.

Ação: O cliente deve comparecer a uma unidade Cinemark usando uma sunga, cueca ou shorts na cor vermelha por cima da calça. Na compra de uma inteira de uma sessão 2D, 3D ou XD ganha um ingresso gratuito para a mesma sessão. É necessário adquirir o ingresso na bilheteria física. Para mais informações, acesse o site da Rede.

