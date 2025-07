Estimulação pélvica para mulher na menopausa- A Issviva, em parceria com a especialista e líder Joylux (plataforma de soluções transformadoras com dispositivos de alta tecnologia, ferramentas digitais e produtos que abordam questões de saúde íntima, parceira da Respin, marca de bem-estar feminino para a meia-idade fundada pela atriz, cineasta e defensora do meio, vencedora do Oscar, Halle Berry) está lançando o primeiro aparelho rejuvenescedor vaginal com tecnologia de luz para reconstruir o colágeno e a elastina no tecido vaginal. O produto foi desenvolvido para a mulher que já está em menopausa e enfrenta os sintomas de secura vaginal e incontinência urinária.

O dispositivo é o primeiro no mundo com a marca CE para uso doméstico, um selo de conformidade indicando que o produto atende os regulamentos de segurança e saúde do Reino Unido. Utiliza uma combinação de energia luminosa de diodos, emissores de luz vermelha e infravermelha (LEDs), produzindo calor térmico e vibração terapêutica. Essa combinação tecnológica ajuda na reconstrução do colágeno e vascularização do tecido vaginal, melhorando a flacidez, além de auxiliar na prevenção da incontinência urinária e perda de urina – 92% das mulheres relataram melhora drástica nesses sintomas, com o uso do estimulador Issviva x Joylux . Além disso, o dispositivo aumenta o glicogênio e o espessamento do epitélio (tecido que reveste a superfície externa e as cavidades do corpo). Isso ajuda a manter o pH do tecido vaginal, o que previne infecções do trato urinário, mais comuns em mulheres na menopausa. As mulheres relataram que estavam naturalmente mais lubrificadas, devido ao aumento do fluxo sanguíneo para o tecido.

Quais os benefícios do aparelho pélvico Issviva X Joylux para a mulher na menopausa?

Auxilia na estimulação, na regeneração do colágeno, na vascularização dos tecidos e músculos vaginais. Os resultados clínicos comprovados incluem aperto vaginal, melhora na função da bexiga, aumento da lubrificação, da qualidade de vida e da autoconfiança. O aparelho também pode suportar prolapsos uterinos, ajudando a evitar cirurgias.

Estudo clínico realizado com 200 mulheres que utilizaram o aparelho três vezes na semana, durante seis semanas, mostrou que:

• 55% não tinham mais incontinência de esforço

• 90% relataram aumento da sensibilidade

● 92% perceberam uma melhora drástica em sintomas como desconforto urinário e incontinência

Como funciona o aparelho estimulador

O inovador aparelho de estimulação pélvica lançado pela Issviva x Joylux utiliza uma avançada combinação de tecnologia de luz, vibração e calor.

Quando a tecnologia de luz vermelha são aplicadas juntas sobre o tecido, nossa mitocôndria (o cérebro de nossas células) é ativada, liberando dois produtos químicos: ATP (a energia das células) e óxido nítrico. O ATP aumenta a produção natural de colágeno e elastina, enquanto o óxido nítrico aumenta o fluxo sanguíneo, levando a uma maior circulação e reparação do tecido.

Juntamente com a luz, a vibração melhora a entrega da energia da luz nos tecidos, aumentando a eficácia do dispositivo. A vibração tem uma correlação positiva com a saúde vaginal, estimulando os fibroblastos, um tipo de célula que contribui para a formação do tecido conjuntivo.

Já o calor aquece o tecido vaginal a 40-42 °C. Isso ajuda a alterar o colágeno localizado. À medida que envelhecemos, nossos tecidos se desenrolam, causando flacidez da pele. O aparelho pega essas fibras de colágeno e aperta novamente os tecidos. É por isso que as mulheres que usam o dispositivo veem resultados em apenas duas semanas – elas estão vivenciando a reforma do colágeno existente. Em seguida, leva mais 4 a 6 semanas para que o novo colágeno se forme.

O dispositivo é usado intravaginalmente por 10 minutos em dias alternados e os resultados são vivenciados de seis a doze semanas, após o que é necessário um gerenciamento contínuo para garantir que a área permaneça tonificada, vascularizada e funcionando efetivamente. O dispositivo não é invasivo e não tem efeitos colaterais.

“A menopausa é apenas mais uma etapa na jornada de vida de uma mulher. Nada precisa ser interrompido por conta dos seus impactos, que são reais e podem ser solucionados. Existimos para criar uma menopausa melhor e mais moderna, possibilitando que toda mulher assuma o controle e esteja pronta para viver essa nova fase em toda a sua plenitude“, diz Cristina Arbelaez, Diretora de Marketing da Issviva.

Sobre Issviva

A Issviva faz parte da Essity, empresa global de origem sueca, líder no mercado de higiene e saúde, focada em quebrar todas as barreiras para melhorar o bem-estar dos consumidores por meio de seus produtos e serviços. Este grande grupo tem credenciais de respeito, por ter criado marcas como TENA e Libresse. Nascemos, assim, com energia e flexibilidade para encarar de frente o desafio do nosso propósito: derrubar barreiras e tabus em torno da menopausa para mulheres de todo o mundo. Somos inovadoras em nossa missão de ajudar a mulher a cuidar da sua saúde nesta nova etapa da vida. Focamos sem desculpas em apoiar e entender suas transformações desde os primeiros sinais da perimenopausa até a pós-menopausa. Estamos empenhadas e comprometidas em apoiar as mulheres facilitando o acesso ao conhecimento e à conexão com especialistas, formando uma comunidade para a troca de experiências e informações. Pesquisamos e desenvolvemos soluções e produtos, contribuindo, assim, para um estilo de vida equilibrado durante a transição dos estágios da menopausa, com mais comodidade, conforto e saúde todos os dias, desde os primeiros sinais desta nova etapa. A Essity já está presente no Brasil com as marcas TENA e Libresse. TENA é líder mundial em produtos e serviços relacionados à incontinência urinária e Libresse é dedicada a produtos para menstruação e proteção íntima feminina. Com o lançamento da Issviva, torna-se a parceira da mulher em todas as etapas da vida reprodutiva, desde a primeira menstruação até a menopausa.

Sobre a Essity