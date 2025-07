*Por Acácio Maciel

A região de Campinas, um polo de tecnologia e inovação no interior de São Paulo, tem se destacado na adoção de avanços tecnológicos no setor supermercadista. A busca por eficiência operacional, melhor experiência do cliente e otimização de processos tem levado os supermercados da nossa região a investirem em diversas soluções, desde a automação no atendimento até a análise de dados com inteligência artificial.

Os supermercados do futuro serão ambientes hiperpersonalizados, eficientes e interativos, onde a tecnologia se integra de forma invisível para tornar a jornada de compra mais agradável e satisfatória.

A experiência do consumidor em supermercados está sendo revolucionada pela IA. A jornada, que antes era linear, agora é dinâmica e altamente personalizada, com a tecnologia impactando cada ponto de contato. A automação no atendimento ao cliente, por exemplo, é uma realidade cada vez mais crescente.

Os caixas de autoatendimento (self-checkout) já são comuns em muitos supermercados da região de Campinas, permitindo que os clientes paguem suas compras de forma independente. As inovações observadas pela APAS (Associação Paulista de Supermercados) na região de Campinas refletem uma tendência global e nacional no varejo alimentar, com foco na digitalização e na personalização da jornada de compra.

A inteligência artificial desempenha ainda um papel crucial na otimização de diversas áreas dos supermercados e na experiência dos clientes dentro (ou fora) dos estabelecimentos, desde a personalização de ofertas – a análise de dados de clientes permite a criação de promoções e descontos direcionados, baseados nos hábitos de compra individuais, aumentando a fidelização – e chegando ao atendimento ao cliente.

Sem falar que a presença digital se tornou indispensável. Os supermercados investem em plataformas de e-commerce e aplicativos móveis para oferecer a comodidade das compras online, com opções de entrega em domicílio e retirada na loja. A logística de entrega também se beneficia de tecnologias para processos mais rápidos e eficientes.

Apesar dos avanços, a implementação dessas tecnologias enfrenta desafios como o alto investimento inicial, a necessidade de treinamento de pessoal e a adaptação dos consumidores. No entanto, o cenário na região de Campinas é promissor, impulsionado pela presença de centros de pesquisa e desenvolvimento que incentivam a inovação no setor de varejo, incluindo a indústria alimentícia.

Não à toa, o setor supermercadista de São Paulo faturou R$ 328 bilhões em 2024, um crescimento de 3% comparado ao ano anterior, com a abertura de 4.023 novos estabelecimentos. Em todo o estado, são quase 27 mil unidades e 690 mil pessoas empregadas. Nesse universo, a região de Campinas corresponde a mais de 13% do total de estabelecimentos e 16% do total de colaboradores.

Os supermercados de Campinas estão em constante evolução, abraçando a tecnologia para oferecer uma experiência de compra mais conveniente, eficiente e personalizada aos seus clientes, consolidando a região como um polo de inovação no varejo brasileiro.

* Acácio Maciel é diretor da regional APAS (Associação Paulista de Supermercados) em Campinas

