A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta terça-feira (8) o credenciamento público para artistas e profissionais de Cultura interessados em participar do calendário anual de eventos na cidade.

O documento amplia e diversifica a presença artística nos eventos, contemplando a participação de músicos, bandas, DJs, locutores, corais, artistas circenses, atores, grupos de teatro, contadores de história, dançarinos, grupos de dança e intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) em atividades culturais promovidas pela administração municipal.

“O novo credenciamento de profissionais de arte e cultura atende a um pedido do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi para que ampliássemos a presença de artistas no Calendário de Eventos de Americana. Com este edital, traremos ainda mais diversidade artística para as atividades oferecidas gratuitamente em nossa cidade, contemplando diversas linguagens e enriquecendo a experiência cultural do público”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O edital completo, com a documentação e demais informações necessárias, está à disposição na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, das 9h às 16h, e também no site www.americana.sp.gov.br, clicando em “Serviços”, “Licitações” e “Credenciamento”. Mais informações pelo telefone (19) 3475-9046.

Para facilitar o acesso às informações, a Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação preparou uma cartilha publicada no site da Prefeitura e disponível clicando no banner “Credenciamento de Artistas 2025”.

A primeira sessão de abertura dos envelopes será no dia 30 de julho de 2025, às 9h30, no Auditório Villa Americana, que fica no Paço Municipal – Avenida Brasil, nº 85, Centro. O candidato também poderá realizar o protocolo antes da sessão, presencialmente, nesta data, no Serviço de Protocolo da Prefeitura. O acesso será pela entrada do Paço na Rua Presidente Vargas.

Profissionais de arte e cultural interessados devem apresentar portfólio; pen drive ou link de acesso a arquivo digital (audiovisual), contendo ao menos uma apresentação artística com público; repertório musical, descrevendo o gênero e todas as músicas e autorias do espetáculo ou show; publicações em mídia, imprensa, web, jornal, publicidade (registros em projetos, eventos, exposições e outros) e comprovação de participação em festivais e outros eventos locais, regionais ou nacionais.

Já intérpretes de Libras precisam comprovar de formação profissional, em nível médio ou superior, por meio de Certificados ou Diplomas em cursos de educação profissional, cursos de extensão universitária ou de formação continuada promovidos por instituições de ensino.

O credenciamento tem base na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

