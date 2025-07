Unhas amareladas? – entenda a causa e como tratar a condição

Deficiência de nutrientes e infecções fúngicas podem levar a mudança de cor das unhas

Não é raro no dia a dia que, ao remover o esmalte, as pessoas se deparem com as unhas amareladas. Esse quadro pode surgir de diferentes causas, desde o uso constante de esmaltes escuros até questões de saúde mais complexas. Embora a mudança de cor geralmente não seja um sinal de um problema grave, a condição merece atenção.

De acordo com Marina Groke, especialista da Unhas Cariocas, rede de esmalterias, o amarelamento das unhas pode ocorrer por uma série de razões. “O uso frequente de esmaltes escuros, sem proteção adequada, é uma das principais causas. Além disso, infecções fúngicas também são responsáveis por essa alteração, afetando a saúde das unhas e da pele ao redor”, esclarece a profissional.

Groke ainda pontua que a exposição contínua à nicotina, proveniente do tabagismo, pode levar a esse fenômeno, assim como a deficiência de biotina, uma vitamina essencial para as unhas, que contribui para seu enfraquecimento e descoloração.

Apesar da condição ser uma questão incômoda, ela tem solução. Nos casos mais graves ou persistentes, é recomendável consultar um dermatologista ou podólogo. Esses profissionais podem ajudar a diagnosticar a causa exata do problema e orientar sobre o tratamento adequado, garantindo que a saúde das unhas seja restaurada da maneira correta.

Como tratar a condição

O primeiro passo para tratar o amarelamento das unhas é identificar qual a causa principal do problema. Se a alteração for decorrente do uso excessivo de esmaltes escuros, a recomendação é dar um tempo para as unhas respirarem, permitindo que a cor natural retorne aos poucos. “Nesse caso, o uso de esmaltes transparentes ou de base ajuda a proteger as unhas da pigmentação excessiva”, afirma Marina.

Quando o amarelamento das unhas está relacionado a infecções fúngicas, é importante adotar tratamentos específicos. Produtos formulados com óleo de melaleuca, por exemplo, são altamente recomendados, pois esse ingrediente possui propriedades antibacterianas e antifúngicas que ajudam a combater a proliferação de microrganismos na região das unhas.

Uma boa opção que utiliza esse ingrediente é o Nailcare, da Unhas Cariocas. Sua fórmula combina as propriedades do óleo com outros componentes que auxiliam na proteção das unhas e na hidratação da pele ao redor.

É possível evitar o amarelamento?

Para prevenir o amarelamento das unhas, a especialista recomenda alguns cuidados simples, a exemplo do uso de uma base protetora antes de aplicar esmalte. “Isso cria uma camada de proteção entre as unhas e o pigmento do esmalte, evitando manchas indesejadas”, reforça.

Manter uma alimentação equilibrada também é fundamental para a saúde das unhas. A biotina, encontrada em alimentos como ovos, abacate e nozes, é essencial para o fortalecimento das unhas e para evitar que elas se tornem amareladas. A profissional sugere, ainda, o uso de suplementos, caso haja deficiência dessa vitamina no organismo, sempre com acompanhamento profissional.

Sobre a Unhas Cariocas:

Considerada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) como a maior franquia de esmalteria do mundo, a Unhas Cariocas preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com a técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate sem comprometer o resultado, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos. A rede possui 95 unidades em todo o país e recebeu, por dois anos consecutivos, o selo de excelência da ABF. É possível investir a partir de R$115 mil, com faturamento médio estimado em torno de R$80 mil e o prazo de retorno entre 12 a 24 meses.