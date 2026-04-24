Dia do Samurai — Se, atualmente, a inspiração para começar uma modalidade de luta pode vir de atletas e influenciadores digitais, nas telas ela já ganha forma há décadas. Às vésperas do Dia do Samurai (24), para muitos brasileiros, o primeiro contato com o universo das lutas não aconteceu no ringue nem nas redes sociais, mas sim no cinema ou nas telas de TV.

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Personagens icônicos do audiovisual acompanham a memória coletiva quando o tema são as lutas e influenciam o interesse por esportes de combate. Nomes como Bruce Lee, Jackie Chan e Sylvester Stallone estão entre os mais lembrados e seguem conectando narrativa, emoção e disciplina em histórias que atravessam gerações. É o que mostra um novo estudo da Maximum Boxing, referência em equipamentos de esporte de combate, que identificou quais personagens do cinema mais inspiram os brasileiros quando o assunto são lutas esportivas.

Dentro das telas: personagens que seguem vivos na memória

Em 2026, 58% dos brasileiros planejam iniciar ou continuar a prática de lutas esportivas, motivados não apenas pelos benefícios físicos, mas também pelos valores que essas modalidades transmitem, como disciplina, autocontrole, equilíbrio e respeito ao próximo.

É nas telas, porém, que esses princípios ganham forma e narrativa. Personagens icônicos que atravessam gerações inspiram o público, transformando conceitos como superação e evolução pessoal em referências concretas. Segundo a pesquisa, o personagem mais lembrado pelos brasileiros é Lee, protagonista de Operação Dragão, interpretado por Bruce Lee. Lançado nos anos 1970, o filme se tornou um marco das artes marciais, popularizando o kung fu e mostrando a luta como expressão de técnica, filosofia e autocontrole.