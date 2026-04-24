Dia do Samurai — Se, atualmente, a inspiração para começar uma modalidade de luta pode vir de atletas e influenciadores digitais, nas telas ela já ganha forma há décadas. Às vésperas do Dia do Samurai (24), para muitos brasileiros, o primeiro contato com o universo das lutas não aconteceu no ringue nem nas redes sociais, mas sim no cinema ou nas telas de TV.
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Personagens icônicos do audiovisual acompanham a memória coletiva quando o tema são as lutas e influenciam o interesse por esportes de combate. Nomes como Bruce Lee, Jackie Chan e Sylvester Stallone estão entre os mais lembrados e seguem conectando narrativa, emoção e disciplina em histórias que atravessam gerações. É o que mostra um novo estudo da Maximum Boxing, referência em equipamentos de esporte de combate, que identificou quais personagens do cinema mais inspiram os brasileiros quando o assunto são lutas esportivas.
Dentro das telas: personagens que seguem vivos na memória
Em 2026, 58% dos brasileiros planejam iniciar ou continuar a prática de lutas esportivas, motivados não apenas pelos benefícios físicos, mas também pelos valores que essas modalidades transmitem, como disciplina, autocontrole, equilíbrio e respeito ao próximo.
É nas telas, porém, que esses princípios ganham forma e narrativa. Personagens icônicos que atravessam gerações inspiram o público, transformando conceitos como superação e evolução pessoal em referências concretas. Segundo a pesquisa, o personagem mais lembrado pelos brasileiros é Lee, protagonista de Operação Dragão, interpretado por Bruce Lee. Lançado nos anos 1970, o filme se tornou um marco das artes marciais, popularizando o kung fu e mostrando a luta como expressão de técnica, filosofia e autocontrole.
Logo na sequência está o inspetor Lee, de Hora do Rush, vivido por Jackie Chan, personagem que mistura artes marciais com humor e coreografias dinâmicas, ampliando o alcance das lutas para públicos diversos.
Outro nome que atravessa gerações, e ocupa a terceira posição do levantamento, é Rocky Balboa, de Rocky, interpretado por Sylvester Stallone. Símbolo de superação, o personagem transformou o boxe em uma metáfora de persistência, disciplina e evolução pessoal, sendo até hoje uma das referências mais emblemáticas quando o assunto é luta.
Também aparece no ranking Huo Yuanjia, protagonista de O Mestre das Armas, interpretado por Jet Li. Baseado em uma figura histórica, o filme aborda não apenas a técnica das artes marciais, mas também valores como honra e propósito.
Já Frank Dux, de O Grande Dragão Branco, vivido por Jean-Claude Van Damme, representa o lado mais competitivo e espetacular das lutas, com torneios clandestinos e desafios extremos, elementos que ajudaram a popularizar o gênero entre o grande público.
William Ferraz, Coordenador de Marketing da Maximum Boxing, reflete sobre o papel de personagens icônicos no desenvolvimento do interesse pelas lutas: “Os personagens do cinema têm um papel importante na forma como as pessoas percebem as lutas. Muitas vezes, é ali que surge o primeiro contato com esse universo. Eles ajudam a construir uma visão mais ampla, que vai além do combate e se conecta com valores como evolução pessoal, foco e resiliência.”
A luta como jornada interna
Se por um lado esses personagens ajudaram a popularizar as lutas por meio da técnica, da ação e do espetáculo, por outro, muitos deles também se destacam pela forma como conectam o combate a jornadas pessoais e transformações internas.
Entre os personagens mais lembrados, Neo, de Matrix, talvez seja um dos exemplos mais claros dessa relação. Ao longo da trilogia, embora inserido em um contexto de ficção científica, o personagem de Keanu Reeves utiliza as artes marciais não apenas para enfrentar inimigos, mas para compreender a si mesmo em uma jornada onde mente e corpo evoluem juntos.
O ranking ainda traz Tommy Conlon, de Guerreiro, interpretado por Tom Hardy, um ex-fuzileiro que encontra no MMA uma forma de lidar com conflitos internos, e o coronel James Braddock, de Braddock, vivido por Chuck Norris, que reforça o arquétipo do lutador resiliente em contextos de adversidade.
Mais do que estilos ou modalidades, o que conecta esses personagens é a forma como as lutas são retratadas: não apenas como confronto físico, mas como um caminho de disciplina, controle emocional e superação.
“Ao reunir personagens de diferentes épocas e estilos, o estudo reforça que o cinema continua sendo uma porta de entrada relevante para o universo das lutas. Seja por meio de histórias de superação, jornadas pessoais ou narrativas de ação, essas figuras seguem despertando interesse e a curiosidade, que, muitas vezes, são o ponta pé inicial para a prática”, analisa Ferraz.
“Existe uma conexão emocional muito forte com esses personagens. Eles representam desafios, conquistas e transformações que fazem sentido para o público. E é justamente essa identificação que pode transformar inspiração em ação”, finaliza ele.
Metodologia
Para compreender o que motiva os brasileiros à prática de lutas esportivas, nas últimas semanas, foram entrevistados 500 adultos (maiores de 18 anos) residentes em todas as regiões e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.
Ao todo, os respondentes tiveram acesso a 8 questões, que exploraram a motivação e o impacto dos esportes de combate sobre os brasileiros. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.
Sobre a Maximum Boxing
Fundada em 2019, a Maximum nasceu da escassez de produtos de qualidade da luta em pé, como Boxe, Muay Thai, MMA, Kickboxing e Karatê. Além da necessidade de assegurar mais proteção para os praticantes de artes marciais, a marca também tem como propósito incentivar as pessoas a praticarem esportes. Hoje, a Maximum Boxing já se destaca pela qualidade e diferencial dos produtos, como as Luvas de Boxe e Muay Thai, feitas em couro de Microfibra Premium e com durabilidade até duas vezes maior do que o couro tradicional.
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