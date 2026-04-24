Projeto “Todos Pela Natação: Só Para Elas”, em Americana. A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, apoiou a entrega de novos uniformes às alunas. A ação ocorreu no último sábado (18) e contou com a presença de autoridades locais e parceiros da iniciativa, que beneficia cerca de 400 meninas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O projeto atende meninas de 6 e 17 anos, prioritariamente estudantes da rede pública de ensino, incluindo participantes com deficiência física. Os novos kits entregues, compostos por camiseta, bermuda, maiô, óculos de natação e touca, garantem às alunas a estrutura necessária para a prática esportiva. A entrega aconteceu na sede da academia R2 Sports, no centro de Americana.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e o apoio ao projeto ‘Todos Pela Natação: Só Para Elas’ reforça esse direcionador. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, e essa iniciativa, voltada para meninas e adolescentes de Americana, está alinhada ao nosso compromisso de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável”, destaca Adriano Silva Martins, coordenador de Sustentabilidade da Suzano.

Iniciado em janeiro deste ano, o projeto segue até dezembro, com aulas de natação realizadas uma vez por semana. Segundo Alessandro Serrato, superintendente executivo do Instituto Todos Pelo Esporte, a proposta vai além do acesso à atividade física. “Além de ampliar o acesso ao esporte, o projeto busca promover o desenvolvimento físico, social e emocional das participantes, reforçando valores como inclusão, equidade e cidadania desde a infância”, destaca.

Alessandro reforça ainda o impacto transformador da iniciativa: “O esporte tem o poder de mudar trajetórias e abrir caminhos. Com o ‘Todos Pela Natação: Só Para Elas’, queremos oferecer oportunidades e construir um espaço seguro, acolhedor e inspirador, onde meninas possam aprender, se desenvolver e sonhar alto, fortalecendo sua confiança e ampliando suas perspectivas de futuro”.

Projeto comentado

Maralisa Martin Barrios, mãe de uma das alunas do projeto, destaca a evolução da filha ao longo das atividades:

“O projeto chegou no momento ideal para a Marina. Ela tinha muito medo da água, e hoje esse medo já não existe mais. Conhecemos a iniciativa pelas redes sociais e fizemos a inscrição. Desde então, ela vem apresentando um desempenho excelente, tanto na natação quanto nas demais atividades que desenvolve. A natação é um dos esportes mais completos e traz inúmeros benefícios para a saúde da criança, inclusive no desenvolvimento do autocontrole. Além disso, acompanhando a minha filha nas aulas, a gente vê que cada aluno tem seu próprio tempo e ritmo, e a coordenação e os professores sabem acompanhar e respeitar essas diferenças entre os participantes. Também é importante destacar que o espaço onde as aulas acontecem é muito acolhedor”, afirmou a mãe.

O projeto conta com patrocínio máster da Suzano, apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e parceira de empresas como Goodyear, AgroPalma e i4Pro. As aulas são realizadas de segunda a sexta-feira, em turmas organizadas para encontros semanais. Interessadas em participar podem se inscrever para as novas turmas disponíveis nos horários da manhã.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário online: https://forms.gle/FJriGWwAXNRKTSVC6 .