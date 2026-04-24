Polícia militar deteve homem de 33 anos por furto objeto em estacionamento no Villa Multimall

Na noite desta quinta-feira (23), policiais militares detiveram o vendedor T.H.G., de 33 anos, acusado de furtar uma bicicleta no estacionamento do Shopping Center Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência foi registrada pelo 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

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De acordo com informações da PM, a Base Comunitária do Jardim Europa recebeu informações do grupo Vizinhança Solidária sobre um furto de bicicletas no estacionamento do Villa Multimall. Diante das informações e características do suspeito, a equipe policial iniciou o patrulhamento na área.

Na Rua Fluorita, a equipe policial avistou um indivíduo que correspondia às descrições fornecidas, com duas bicicletas em sua posse. Ao ser abordado, ele confessou ter praticado o furto. Em virtude dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial onde o delegado ratificou a voz de prisão, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.