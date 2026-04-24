Parecia rapadura, mas era um tolete de maconha mais 1000 porções e adolescente em ação em Americana.

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A Gama (Guarda Municipal de Americana) localizou nesta manha(24) aproximadamente mil porções de drogas e tabletes (maconha, cocaina e crack) na rua Tibiriçá, no bairro Conserva, região central da cidade.

Três pessoas detidas, sendo um adolescente.

A ocorrência segue em andamento na central de polícia judiciária.

Vídeo (rapadura de maconha)