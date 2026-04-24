Represa do Marcelo recebe plantio de 1,6 mil mudas em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré realizou, ao longo desta semana, o plantio de 1,6 mil mudas nas margens da Represa do Marcelo, fortalecendo as ações de recuperação ambiental e valorização de um dos espaços mais tradicionais do município.

Foram plantadas espécies nativas e frutíferas, como jatobá, pitanga, joão-bolão, paineira, palmeira e jatobá-roxo, entre outras, contribuindo para o enriquecimento da biodiversidade local, a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade ambiental da área.

A iniciativa dá continuidade ao processo de revitalização da Represa Marcelo Pedroni, entregue à população no mês de março. O espaço, que por anos esteve degradado, passou por uma ampla reestruturação e foi transformado em um novo complexo de lazer, convivência e bem-estar.

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Parceria

Realizada em parceria com a BRK Ambiental, a obra contou com investimento superior a R$ 1,3 milhão. O projeto incluiu a implantação de banheiros masculino e feminino, portaria, guarita, estacionamento e espaços de convivência, além de infraestrutura moderna com pista de caminhada, ciclovia, playground, espaço kids, quadras de beach tênis e um deck panorâmico de 490 metros quadrados.

O local também conta com área destinada a restaurante, com piso de madeira na área externa, além de acabamento qualificado nas pistas, com aplicação de massa asfáltica.

A Represa do Marcelo possui forte valor histórico para Sumaré. O espaço homenageia Marcelo Pedroni, conhecido como o “Pai da Água”, que contribuiu para o desenvolvimento inicial do sistema de abastecimento do município. Criada com o objetivo de preservar recursos hídricos, a represa teve papel fundamental no crescimento da cidade e, ao longo dos anos, consolidou-se como ponto de encontro de famílias, esportistas e visitantes.

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