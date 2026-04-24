Evento gratuito acontece no Paço Municipal Nova Odessa e reunirá mais de 25 empresas em busca de talentos de diferentes níveis de experiência. Serão oferecidas mais de 500 vagas

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A Prefeitura de Nova Odessa promove no próximo (25/04) mais uma edição do Feirão de Emprego. O evento será realizado das 8h às 12h, no Paço Municipal, localizado na Avenida João Pessoa, 777, Centro. Serão oferecidas mais de 500 vagas para profissionais com diversos níveis de experiência, abrangendo uma ampla variedade de funções em mais de 25 empresas.

Os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho, se possível) e currículo atualizado. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia. Recomenda-se chegar cedo para garantir o atendimento dentro do horário previsto.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antonio Teixeira, destacou a importância da iniciativa para a geração de oportunidades e o aquecimento da economia local. “O objetivo do Feirão de Emprego é conectar quem busca trabalho com quem precisa de talentos. São mais de 500 vagas em empresas que confiam no potencial da nossa gente. Convidamos todos os moradores de Nova Odessa a participarem e aproveitarem essa chance de conquistar uma nova colocação profissional”, afirmou.

No local também será disponibilizado corte de cabelo gratuito aos interessados.