A filha do pastor fez 15 anos e ganhou uma festa dessas. A polêmica e críticas vêm em frases como “fruto do “esforço coletivo” dos fiéis, aquele investimento espiritual que, pelo visto, rende bem aqui na Terra mesmo”.

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Também me chamou atenção o pastor com o rosto todo harmonizado. Porque nada diz humildade e desapego como um combo de procedimentos estéticos bem pagos.

‘Deve ser milagre ou só um ótimo fluxo de caixa’, seguem as críticas.

Os fiscais da internet apontam que este nem é dos pastores mais famosos. E acrescentam “Imagina os popstars da fé. Se os de “patente baixa” já estão nesse nível, dá pra entender por que esse é considerado por alguns o melhor empreendimento do Brasil.”

Vídeo- Festa de 15 anos da filha do pastor