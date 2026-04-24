Hortolândia tem 87 casos de Dengue e zerada em Zika e Chikungunya

Prefeitura prossegue com ação de combate ao mosquito; esta semana as equipes da UVZ percorrem as regiões da Chácara Recreio Alvorada e do Condomínio Grota Azul

O outono é caracterizado pelo calor durante o período diurno. Por isso, é importante a população manter a atenção contra o Aedes aegypti. Em paralelo a isso, a Prefeitura de Hortolândia continua a cumprir a parte dela no combate ao mosquito. Esta semana, a UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses), órgão da Secretaria de Saúde, percorre as regiões da Chácara Recreio Alvorada e do Condomínio Grota Azul para realizar a ação de busca ativa.

A UVZ reforça, uma vez mais, a solicitação aos moradores para que deixem as equipes entrarem em suas casas para executar a ação. Os agentes estão identificados com crachás e uniformes. Para se certificar, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 para saber em quais ruas e regiões será realizada a ação.

A busca ativa consiste em visitas a residências pelas equipes da UVZ, a fim de detectar e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti. O objetivo é eliminar o inseto ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, as equipes recolhem algumas delas para identificação em laboratório. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

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Ainda segundo a UVZ, Hortolândia registra neste ano os seguintes números de casos de Dengue, Chikungunya e Zika:

– Dengue:

Casos notificados: 1.445

Casos positivos: 87

Óbito: 0 (zero)

– Chikungunya:

Casos notificados: 22

Casos positivos: 0 (zero)

– Zika:

Casos notificados: 0 (zero)

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30.

A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

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