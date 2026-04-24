Neste sábado, dia 25, a Praça Comendador Müller será palco da edição comemorativa de um ano do Janela, um evento multicultural que nasceu com o propósito de abrir novos horizontes para a cena artística local. Das 16h às 00h, a frente da Biblioteca Municipal se transformará em um palco aberto de música, arte e convivência.
O Janela consolidou-se no último ano como uma plataforma essencial para artistas da região. Mais do que uma festa, o evento é um movimento de ocupação do espaço público que integra diversas frentes: da batida hipnótica da música eletrônica às acrobacias do circo, passando por uma feira artística a nossa querida feira síntese @feirasintese curada por @vidatorta e que conta com talentos da cidade e da região 019 e pra fechar um encontro com uma galera que faz moda autoral.
Ocupação e Identidade
Com foco no público de 19 a 40 anos, mas de portas abertas para todas as idades, o evento busca democratizar o acesso à cultura contemporânea. “O objetivo do Janela sempre foi ser um respiro no cotidiano da cidade, apoiando quem produz arte aqui e fomentando a cultura da música eletrônica de forma séria e profissional”, afirma a organização.
Intervenções do Coletivo Fresta @fresta.circo
a partir das 16h teremos intervenções circenses com malabares e perna de pau
- @palhaco_farofinha
- @omarcelo.celo
- @catharinafolleti
as 19h vamos entrar com um show de pirofagia
- @aerialduda
- @malu.circo
- @omarcelo.celo
- @catharinafolleti
- @giovannamtorres_circo
Moda com a Fashion Revolution Evento
A Fashion Revolution FATEC Americana leva “Arte na Rua” ao evento Janela
O Fashion Revolution da FATEC de Americana participa do evento Janela com a ação “Arte na Rua”, que acontece durante o Dia das Manualidades na Rua, realizado simultaneamente no dia 25 de abril em todo o Brasil.
A atividade em Americana será das 16h às 18h, durante o evento do Janela , na Praça comendador muller, e convida o público a ocupar o espaço de forma criativa e colaborativa. A proposta é simples: cada pessoa leva o que estiver produzindo, seja crochê, bordado, tricô, costura à mão, macramê ou qualquer outra técnica manual, além de uma cadeira ou banquinho.
Mais do que produzir, o encontro propõe troca, conexão e presença. A ideia é que o espaço se transforme em um ponto vivo de compartilhamento, onde o fazer manual aproxima pessoas, desperta curiosidade e abre espaço para novas aprendizagens. Quem passar por ali também poderá aprender, com participantes dispostos a ensinar, criando juntos um ambiente acolhedor, criativo e cheio de significado. O encontro estará sendo organizado pela aluna embaixadora @maairamaia.
Programação
Nesta edição de aniversário, o público poderá conferir:
- Line-up de musica eletrônica.
- 16h as 18:30h – Bad Jvjv @bad.jvjv
- 18:30h as 20:30h – Rithalina @rithalina.music
- 20:30h as 22:30h – P2 @p2______
- 22:30h as 00h – Easy @mixedbyeasy
- Feira Síntese @feirasintese : Feira de Arte de criadores locais e da região, incentivando a economia criativa da cidade, das 16h as 00h
- Intervenções Circenses: Show de pirofagia as 19hrs, das 16 as 18hr malabares e pernas de pau ao vivo.
- Fashion Revolution: das 16 as 18hrs
eInformes
- Evento: Janela – Edição 1 Ano
- Data: 25 de abril de 2026 (Sábado)
- Local: Em frente à Biblioteca Municipal (Praça Comendador Müller, 172 – Centro, Americana/SP)
- Entrada: Franca
- Classificação: Livre
