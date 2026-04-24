Neste sábado, dia 25, a Praça Comendador Müller será palco da edição comemorativa de um ano do Janela, um evento multicultural que nasceu com o propósito de abrir novos horizontes para a cena artística local. Das 16h às 00h, a frente da Biblioteca Municipal se transformará em um palco aberto de música, arte e convivência.

O Janela consolidou-se no último ano como uma plataforma essencial para artistas da região. Mais do que uma festa, o evento é um movimento de ocupação do espaço público que integra diversas frentes: da batida hipnótica da música eletrônica às acrobacias do circo, passando por uma feira artística a nossa querida feira síntese @feirasintese curada por @vidatorta e que conta com talentos da cidade e da região 019 e pra fechar um encontro com uma galera que faz moda autoral.

Com foco no público de 19 a 40 anos, mas de portas abertas para todas as idades, o evento busca democratizar o acesso à cultura contemporânea. “O objetivo do Janela sempre foi ser um respiro no cotidiano da cidade, apoiando quem produz arte aqui e fomentando a cultura da música eletrônica de forma séria e profissional”, afirma a organização.

Intervenções do Coletivo Fresta @fresta.circo

a partir das 16h teremos intervenções circenses com malabares e perna de pau

  • @palhaco_farofinha
  • @omarcelo.celo
  • @catharinafolleti

as 19h vamos entrar com um show de pirofagia

  • @aerialduda
  • @malu.circo
  • @omarcelo.celo
  • @catharinafolleti
  • @giovannamtorres_circo

Moda com a Fashion Revolution Evento

A Fashion Revolution FATEC Americana leva “Arte na Rua” ao evento Janela

O Fashion Revolution da FATEC de Americana participa do evento Janela  com a ação “Arte na Rua”, que acontece durante o Dia das Manualidades na Rua, realizado simultaneamente no dia 25 de abril em todo o Brasil.

A atividade em Americana será das 16h às 18h, durante o evento do Janela , na Praça comendador muller, e convida o público a ocupar o espaço de forma criativa e colaborativa. A proposta é simples: cada pessoa leva o que estiver produzindo, seja crochê, bordado, tricô, costura à mão, macramê ou qualquer outra técnica manual, além de uma cadeira ou banquinho.

Mais do que produzir, o encontro propõe troca, conexão e presença. A ideia é que o espaço se transforme em um ponto vivo de compartilhamento, onde o fazer manual aproxima pessoas, desperta curiosidade e abre espaço para novas aprendizagens. Quem passar por ali também poderá aprender, com participantes dispostos a ensinar, criando juntos um ambiente acolhedor, criativo e cheio de significado. O encontro estará sendo organizado pela aluna embaixadora @maairamaia.

Programação

Nesta edição de aniversário, o público poderá conferir:

  • Line-up de musica eletrônica.
  • 16h as 18:30h – Bad Jvjv @bad.jvjv
  • 18:30h as 20:30h – Rithalina @rithalina.music
  • 20:30h as 22:30h – P2 @p2______
  • 22:30h as 00h – Easy @mixedbyeasy
  • Feira Síntese @feirasintese : Feira de Arte de criadores locais e da região, incentivando a economia criativa da cidade, das 16h as 00h
  • Intervenções Circenses: Show de pirofagia as 19hrs, das 16 as 18hr malabares e pernas de pau ao vivo.
  • Fashion Revolution: das 16 as 18hrs

Informes

  • Evento: Janela – Edição 1 Ano
  • Data: 25 de abril de 2026 (Sábado)
  • Local: Em frente à Biblioteca Municipal (Praça Comendador Müller, 172 – Centro, Americana/SP)
  • Entrada: Franca
  • Classificação: Livre

 

