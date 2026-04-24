As novas da política do dia. O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) André do Prado tende a se consolidar como candidato ao senado pelo PL e o ex-vereador de Nova Odessa Dr Nivaldo assumiu o comando do DC na cidade.

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Nos bastidores, a definição do candidato ao Senado pelo PL foi delegada pelo senador Flávio Bolsonaro ao irmão Eduardo. Dentro do partido, o nome favorito é o do presidente da Assembleia Legislativa de SP, André do Prado.

MICHELLE ENTRA EM CAMPO

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem se posicionado contra a possível candidatura do deputado Mário Frias (PL) ao Senado por SP. A relação entre os dois se deteriorou após declarações do parlamentar, em 2025, de que a “ladainha da inclusão deve ser eliminada da direita”.

A fala gerou reação da ex-primeira-dama, que tem a inclusão como uma de suas principais bandeiras e publicou um vídeo de repúdio a Frias defendendo políticas de acessibilidade. Informações da Folha de São Paulo.

Novas de Odessa

Dr Nivaldo foi para o DC (Democracia Cristã), partido que deve ter como candidato a presidente o ex-ministro de Lula e Dilma Aldo Rebelo. Nivaldo foi nome importante na eleição de 2020, quando saiu e decidiu apoiar Leitinho Schooder na semana da eleição. Foi ser secretário de Saúde mas não durou muito. Em 2024 seguia inelegível e ainda existem dúvidas sobre sua situação tanto para 2026 quanto para 2028.