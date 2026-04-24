Homem de 50 anos acaba baleado e detido depois de subtrair fiação (furto) de energia no bairro Triunfo

Um homem de 50 anos acabou baleado e detido na noite desta quinta-feira (23) depois de furtar fios de energia de uma empresa na Avenida Guadalajara, próximo ao Pesqueiro Feltrin, no bairro Residencial Triunfo, em Nova Odessa.

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Segundo informações, a Polícia Militar foi chamada após testemunhas flagrarem dois suspeitos retirando fios do quadro de energia. Ao perceber que havia sido vista, a dupla fugiu para uma área de mata.

Nas buscas, um dos suspeitos foi encontrado contido por testemunhas nas proximidades. Ele tinha um ferimento nas costas causado por disparo de arma de fogo.

O homem então foi socorrido até o Hospital Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’ de Nova Odessa. Exames apontaram que o tiro atingiu a costela e o pulmão, ficando alojado na região cervical.

No hospital, o acusado confessou participação no furto com outros envolvidos, mas não soube informar quem fez o disparo. No local, foi apreendido um alicate corta-frio. Nenhuma arma de fogo foi encontrada.

O caso de furto foi registrado no Distrito Policial de Nova Odessa e o homem permaneceu internado sob escolta policial.