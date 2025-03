A renomada pizzaria La Braciera, reconhecida por sua excelência na arte da pizza napolitana, está expandindo suas fronteiras além da capital paulista. Desde o dia 16 de março, os moradores de Campinas e região podem desfrutar da autêntica experiência gastronômica que conquistou São Paulo, com a inauguração da nova unidade no bairro Cambuí.

Esta expansão marca a primeira incursão da marca fora de São Paulo, refletindo o compromisso da rede em levar sua combinação única de tradição e inovação a um público mais amplo. A nova unidade oferecerá tanto atendimento presencial quanto serviços de delivery. Daniel Luco, sócio da marca, ressalta que a cidade é estratégica devido à sua estrutura e ao fato de atrair consumidores de municípios vizinhos. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, a nova unidade foi projetada para oferecer um ambiente sofisticado e confortável, com capacidade para mais de 120 clientes.

“Campinas é uma cidade bem estruturada, onde podemos receber todos os nossos produtos com facilidade. Além disso, a região atrai consumidores de diversas cidades vizinhas que vêm especialmente para aproveitar a gastronomia local. Essa decisão foi tomada com base em estudos e validações que realizamos previamente”, diz Daniel Luco, sócio da La Braciera. Ainda segundo Luco, a expectativa para a estreia em Campinas é enorme, principalmente porque foi impulsionada por três investidores locais que compreendem o perfil do público e ajudarão a oferecer uma experiência ainda mais autêntica.

“Campinas será a porta de entrada para o maior desafio do ano, com a promessa de chegar a outros públicos, além do que estamos acostumados aqui em São Paulo. Embora a expansão para outras cidades esteja nos planos, estamos muito focados nessa primeira operação fora do estado paulista”, completa.

Menu

O menu é o mesmo dos demais endereços, com consultoria do chef italiano Pasquale Cozzolino. Para abrir o apetite, há sugestões como o Calzone di Burrata (R$56), que consiste em uma burrata inteira envolta por massa napolitana, finalizada com manjericão basílico. Das redondas, há clássicas paulistanas como a Calabresa (R$66 a individual), com calabresa artesanal Cinque, cebola roxa em rodelas e orégano, e a Portuguesa (R$70 a individual), com mozzarella, presunto, ovo cozido, cebola e salsinha. Não poderiam faltar as autênticas pedidas italianas, como a Margherita Verace (R$69 com 4 fatias), que leva molho de tomate pomodoro italiano, mozzarella, fior di latte Bonfiore, queijo pecorino e basílico, e a Caprese (R$120 a grande), que combina pesto de azeitona com mozzarella de búfala, manjericão gigante, rodelas de tomate e mozzarella, finalizada com ingredientes frios.

A novidade mais recente do cardápio, é a pizza Zozzona (R$125 a grande), feita em homenagem ao prêmio da 50 Top World Artisan Pizza Chains, onde a casa conquistou a 35ª posição em 2024. Essa leva pomodoro italiano, fior di latte, calabresa artesanal Cinque, guanciale, creme de pecorino e basílico. Para adoçar o paladar, também há uma novidade no menu: o Calzone al Pistacchio (R$55) é recheado com ganache de pistache italiano e chocolate branco, servido com geleia de frutas vermelhas.

Sobre a La Braciera Pizza Napoletana:

Criada em 2021, a La Braciera Pizza Napoletana nasceu para servir a “La Verace Pizza Napoletana”, utilizando processos e ingredientes originais da Itália como a massa, que leva apenas quatro ingredientes: Farinha Molino Caputo Italiana, fermento natural, água e sal – com fermentação longa de 72 horas. Presente nos bairros de Higienópolis, Jardins, Santana, Morumbi, Tatuapé e, agora, Campians, a companhia combina ambientes agradáveis e aconchegantes com excelência no atendimento por meio de profissionais bem treinados e humanizados. A La Braciera oferece seus produtos por Whatsapp, Ifood e telefone em mais de 90 bairros de São Paulo.