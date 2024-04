Com o passar dos anos os sabores dos alimentos vão ficando menos intensos. A sede também. Isto porque as papilas gustativas ficam menos sensíveis e a percepção de sede diminui. Essas são características comuns ao processo de envelhecimento, explica a nutricionista da rede Cora Residencial Senior, Joice Abreu.

“São alterações neurológicas consideradas normais. O cérebro muda o ritmo de envio de mensagens ao corpo e a percepção de sabor e sensação de sede já não são mais as mesmas, por isso, a forma de oferecer alimentos e hidratação precisam ser adaptadas”.

Joice, que trabalha com Nutrição especializada para idosos, reúne dicas que podem passar a fazer parte da rotina de quem tem idosos na família e torna-la mais agradável quando o assunto são os momentos de refeição.

Ela orienta a começar por incrementar o sabor do sal. “Ao invés de preparar os alimentos com sal refinado comum, faça o sal temperado com ervas desidratadas: escolha ervas como manjericão, tomilho, alecrim e sálvia, acrescente porções ao sal e bata no liquidificador. As ervas conferem mais sabor às receitas e diminui a quantidade de ingestão de sal, o que contribui não apenas para o paladar, mas para a saúde como em todo”.

Outra dica da nutricionista do Cora Residencial Senior é oferecer aos idosos carnes mais macias e sempre acompanhadas de molho, pois, “além de intensificar o sabor das carnes, ele torna a mastigação e a deglutição mais agradáveis e fáceis”.

Hidratação é fundamental, explica a nutricionista. “A água é essencial. Existem maneiras de lembrar aos idosos a importância de beber água: deixe garrafas nos ambientes da casa em que o idoso permanece mais tempo. Lembre-os de – ao passarem pela cozinha – beber um copo de água. Prepare águas saborizadas com limão, hortelã, maçã, laranja e deixe disponível a eles na geladeira”.

De acordo com Joice proporcionar um momento tranquilo, sem distrações ou agitação nos horários de refeição também ajuda. Ela orienta a convidar o idoso à mesa e deixar que ele escolha o que quer comer, que se sirva e se alimente sozinho, dando apoio apenas aos que têm alguma limitação ou dificuldade.

“Preservar a autonomia do idoso é fundamental, assim como priorizar que as refeições sejam feitas em companhia, se possível. O ato de se alimentar deve incluir momentos de integração, socialização e prazer. Na hora de colocar a mesa, lembre-se: opte por talheres, copos e canecas mais leves. São mais confortáveis e fáceis de manejar”, orienta a nutricionista.

Confira algumas receitas:

Sal de ervas

Ingredientes:

– 1 colher de sopa de páprica doce

– 1 colher de sopa de orégano desidratado

– 1 colher de sopa de manjerona desidratada

– 3 colheres de sopa de tomilho desidratado

– 3 colheres de sopa de alecrim desidratado

– 5 colheres de sopa de sal grosso

Modo de preparo:

Colocar todos os ingredientes em um processador/liquidificador e pulsar cerca de 10 vezes até obter mistura homogênea. Retirar e acondicionar em vasilha com tampa, previamente higienizada.

Validade: 4 semanas

Indicação de uso: tempero aves, carnes, pescados, suínos, cordeiro, legumes.

Água saborizada

Opção 1: água saborizada com especiarias

Ingredientes:

– 1 litro de água

– 5 unidades de cravo

– 1 unidade de canela em pau

– 3 unidades de aniz estretlado

– 1 maça cortada em rodelas

– 10 cubos de gelo

Modo de preparo:

Colocar todos os ingredientes em uma jarra, misturar com água e servir.

Opção 2: água saborizada com ingredientes da horta

Ingredientes:

– 1 litro de água

– 3 galhos de alecrim

– 3 galhos de manjericão

– 4 galhos de hortelã

– 1 limão cortado em rodelas

– 10 cubos de gelo

Modo de preparo:

Colocar todos os ingredientes em uma jarra, misturar com água e servir.

Opção 3: água saborizada com toque de groselha

Ingredientes:

– 1 litro de água

– 2 colheres de sopa de xarope de groselha ou suco de groselha

– 3 galhos de hortelã

– 10 cubos de gelo

Modo de preparo:

Colocar todos os ingredientes em uma jarra, misturar com água e servir.

Dicas da Nutri:

. Preparar carnes com acréscimo de molhos, preferindo carnes magras com menor quantidade de gordura;

. Caso tenha dificuldade em mastigar alimentos: preferir pães macios, frutas macias, carnes desfiadas ou moídas, legumes bem cozidos ou purês/polenta, sopas;

. Realizar de 5 a 6 refeições diárias;

. Preparar as refeições com diferentes formas, sabores, cores, propiciando variedade alimentar;

. Incluir nas refeições leite e derivados;

. Preferir alimentos in natura ou minimamente processados e evitar os ultraprocessados;

. Atenção ao consumo excessivo de sal e açúcar.