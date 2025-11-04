Indicado ao Grammy e aclamado internacionalmente, o violonista Diego Figueiredo retorna ao Brasil nesta semana com o show da turnê “Raízes da MPB”, que celebra a riqueza da música brasileira, na 1ª FLIAM (Festival de Literatura de Americana), na Praça Comendador Müller, em Americana (SP), neste sábado (08/11), às 18h, com entrada gratuita. O músico, que se apresenta junto a um quinteto de cordas, traz ao palco releituras de obras clássicas. A agenda na cidade ainda prevê um workshop para alunos de uma escola pública e um show especial num asilo.

Com uma carreira internacional consolidada e 30 álbuns lançados, Diego Figueiredo já se apresentou em mais de 70 países, sendo reconhecido por sua técnica impecável, musicalidade expressiva e carisma nos palcos.

Considerado um dos grandes nomes do violão no cenário mundial, o músico acaba de chegar dos EUA, onde tocou em festivais de jazz em Los Angeles e Colorado. Agora, ele planeja a sua grande estreia no Carnegie Hall, uma das mais famosas salas de espetáculos, em Nova Iorque, no dia 30 de novembro.

O músico lançou recentemente o disco “Violão Caipira”, que já está disponível em todas as plataformas digitais (clique para ouvir). Uma homenagem sensível e sofisticada às tradições do interior do Brasil, que contou com a participação de Sérgio Reis, Almir Sater e Renato Teixeira, grandes ícones da música sertaneja de raiz.

Na turnê “Raízes da MPB”, que passa por 15 cidades do interior de São Paulo, Diego apresenta um show de violão acompanhado por um quinteto de cordas composto por dois violinos, viola, violoncelo e contrabaixo, contrabaixo acústico, mais a formação de teclado e percussão.

O espetáculo apresenta leituras e releituras de obras da música popular brasileira como “Tico-Tico no Fubá” (Zequinha de Abreu), “O Trenzinho do Caipira” (Heitor Villa-Lobos), “Gente Humilde” (Chico Buarque), “Carinhoso” (Pixinguinha), “Garota de Ipanema” (Tom Jobim), entre outras.

“São clássicos da história da MPB, então fizemos arranjos refinados e inéditos, combinando a tradição da música de câmara com a espontaneidade da música popular e o improviso do jazz com o violão, tudo com muita emoção”, diz Diego Figueiredo.

A turnê “Raízes da MPB” é realizada com apoio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura); do ProAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo; do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

SERVIÇO

Diego Figueiredo – show da turnê ‘Raízes da MPB’

Data: sábado (08/11) – 18h

Local: 1ª FLIAM (Festival de Literatura de Americana) – Praça Comendador Müller – Centro – Americana/SP

Evento gratuito

Sobre Diego Figueiredo

Gênio do violão e da guitarra, Diego Figueiredo é um dos maiores instrumentistas no cenário mundial atual, sendo indicado ao Grammy Awards 2019, na categoria de Melhor Arranjo, e premiado no Montreux Jazz Festival na Suíça, em 2005 e 2007, como um dos três maiores guitarristas do mundo.

Aos 45 anos, Diego já lançou 30 CDs, 3 DVDs e já se apresentou em mais de 70 países, de vários continentes. Seus discos foram lançados no Japão, China, EUA, Canadá, Suécia, Noruega, Alemanha, Portugal, França, Dinamarca e Espanha, Chile, Argentina, Bolívia e México.

Diego Figueiredo é considerado um músico brilhante, que conserva a tradição da verdadeira essência da música brasileira e, ao mesmo tempo, consegue ser extremamente virtuoso, moderno e inovador. Sua maneira única de tocar, unindo a música brasileira ao jazz, conquistou definitivamente os EUA, país do jazz, onde o músico já realizou mais de dois mil concertos.

Além de grande guitarrista e compositor, Diego Figueiredo é um showman que explode no palco e coloca o público em suas mãos. Seu espetáculo já arrancou críticas nos mais importantes jornais do mundo e impressionou as mais distintas plateias. Entre seus admiradores estão o ator e diretor Robin Williams, o humorista Mort Sahl e os artistas Kenny G, George Benson, Pat Metheny e Al Di Meola.

Diego já se apresentou com Gilberto Gil, Toquinho, João Bosco, Roberto Menescal, Ângela Maria, Fafá de Belém, Renato Teixeira, Sérgio Reis, Sandra de Sá, Belchior, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Luiz Caldas, Eduardo Araújo, Geraldo Azevedo, Oswaldo Montenegro, Kenny G, Larry Corryel, John Hart, Terell Stafford, John Clayton, Cyrille Aimée, Matt Wilson, Antony Wilson, Ken Peplowski, Lewis Nash, Tamir Heldelman, Jeff Hamilton, Janis Seagel (The Manhattan Transfer), Stacey Kent, Wycliffe Gordon, entre muitos outros.

Site: https://www.diegofigueiredo.com/

