Sumaré: Banco do Povo libera R$ 155 mil em financiamentos no mês passado

O Banco do Povo de Sumaré liberou R$155 mil em financiamentos destinados diretamente ao fortalecimento de pequenos negócios sumareenses. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município nesta segunda-feira (3). Os recursos apoiam desde comércios de bairro e empresas familiares até microempreendedores individuais, fomentando a circulação de renda e o desenvolvimento local.

Além disso, o órgão realizou 237 atendimentos a empreendedores da cidade em outubro de 2025. Desse total, 59 atendimentos foram presenciais, 97 realizados via aplicativos (WhatsApp, telefone e e-mail) e 81 visitas técnicas aos comércios de Nova Veneza e Vila Flora.

De acordo com a pasta, o resultado é reflexo do trabalho de proximidade realizado pela equipe do Banco do Povo, que diariamente orienta, acompanha e auxilia o empreendedor em todas as etapas do processo, da elaboração da proposta até a efetivação do investimento.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que o resultado é fruto de uma gestão voltada ao desenvolvimento e à valorização de quem empreende. “Em Sumaré, o pequeno empreendedor tem vez e tem apoio. Nosso compromisso é criar condições reais para que as pessoas possam investir, gerar renda e crescer com autonomia”, enfatizou.

Já o vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, também ressaltou a importância da parceria entre o poder público e o setor produtivo. “Esses números mostram que Sumaré está vivendo um novo momento econômico. Quando o empreendedor tem crédito, orientação e confiança para investir, toda a cidade ganha”, comemorou.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, o compromisso da Prefeitura é continuar criando oportunidades e fortalecendo a base produtiva do município, “oferecendo crédito, capacitação e suporte técnico”.

Banco do Povo Sumaré

Endereço: Praça da República, nº 203 – Centro, Sumaré/SP

E-mail: [email protected]

Telefone: (19) 3903-4231 – Ramal 23

