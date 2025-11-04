Moro em Americana desde julho de 1989, em razão de meu casamento com o americanense/cariobense Aluísio Bertalia. Conheci-o em Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde exerci a função de Consultora Tributária da Secretaria de Fazenda daquele estado e só aqui descobri a vocação da docência. Amo ser professora! Trabalho, aliás, que a maioria dos docentes consideram tb como uma missão de vida! E lá se vão 34 anos de docência na minha amada Etec Polivalente de Americana, ambiente que me oferece diárias oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Então, estou escrevendo esse texto com a alma de professora americanense!

Em virtude talvez de ter crescido em ambiente jornalístico e de muita cultura ( meu pai era jornalista) e morei em Goiás Velho até os 5 anos de idade ( ex-capital de Goiás) e vivi a benção de ter Cora Coralina como vizinha. Como todo goiano, isso muito me honra! Aliás, costumo brincar que sou muito privilegiada por ter vínculos afetivos com 5 estados brasileiros: sou mineira por ascendência, goiana de nascimento, mato-grossense por criação, paulista por opção e americanense de coração!

O que quero abordar tem a ver com esse meu histórico de vida. Às vezes, as pessoas me perguntam: “Então, vc é DO Mato Grosso?”, indagação que respondo rapidamente: “Sim, sou DE Mato Grosso”.

Destaco a preposição DE para alertar a todos para o seguinte fato. Além do Distrito Federal, sede da capital Federal, o Brasil possui 26 Unidades Federadas, pois somos uma Federação. Daí a sigla UF ( Unidade Federada ) que confere procedência à nossa Carteira de Identidade, por exemplo: RG 00.000.000-00 / UF-SP.

Ou seja, essa Carteira de Identidade foi expedida pela autoridade competente daquele estado ( Secretaria Estadual de Segurança Pública ou instituto de Identificação dos estados), identificado pela sua sigla. |No caso, SP = São Paulo.

Pois bem, quero chamar atenção, principalmente daqueles que prezam o nosso idioma pátrio e que trabalham com as palavras, para o fato de que esta é a situação dos estados brasileiros quanto à preposição constante em suas nomenclaturas oficiais:

ESTADOS CUJOS NOMES CONTÊM A PREPOSIÇÃO DA – Bahia e Paraíba ( 02 );

Exemplos: Cabe aqui a adoção da expressão “Vou PRA Bahia” ou “Sou DA Paraíba”.

ESTADOS CUJOS NOMES CONTÊM A PREPOSIÇÃO DE – Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe (10);

EXEMPLOS: Cabe aqui a adoção da expressão “Vou PRA Goiás” ou “Sou DE Mato Grosso”.

ESTADOS CUJOS NOMES CONTÊM A PREPOSIÇÃO DO – Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Gr ande do Sul e Tocantins ( 14 ).

EXEMPLOS: Cabe aqui a adoção da expressão “Vou PRO Paraná” ou “Sou DO Maranhão”.

Ou seja, o adjunto adverbial correto a ser adotado nas falas que se referem aos estados brasileiros está vinculado à preposição constante na sua nomenclatura oficial. Simples assim!

Claro, esse acerto linguístico compõe o que chamamos de linguagem culta.

Em tempo : É verdade, fui da Seleção Estadual de Vôlei do Estado DE Mato Grosso, sim!

Divina Bertália é professora, foi vereadora e é escritora

