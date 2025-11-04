Léo da Padaria quer conclusão de obra de revitalização da orla da Praia Azul

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre a conclusão das obras e entrega da revitalização da orla da Praia Azul.

No documento, o parlamentar explica que tem recebido diversas manifestações da comunidade sobre a situação das obras de revitalização da orla, que foram iniciadas, mas ainda não foram finalizadas. “Tenho acompanhado o processo desde o início, quando foi anunciado o projeto. Sabemos que desde lá muitos aspectos precisaram ser ajustados e assim buscamos informações para acompanhar e fiscalizar com a intenção de que a revitalização seja entregue de forma completa o quanto antes para a população”, afirma Léo.

O autor pergunta se existe alguma alteração no cronograma ou no projeto original; quais intervenções anunciadas já foram concluídas; pede a apresentação do cronograma atualizado de conclusão de cada uma das intervenções e a previsão final de entrega da revitalização completa da orla à população.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (4) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

