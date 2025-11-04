Fúria 019 é campeão da 3ª divisão do Gigantão 2025 em Americana

A equipe do Fúria 019 conquistou o título da 3ª divisão do Gigantão 2025, campeonato de futebol amador promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, após derrotar o Unidos da Praia pelo placar de 3 a 1. A decisão foi disputada no campo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, neste sábado (1).

A partida começou a ser definida ainda na primeira etapa: após cobrança de falta, Henrique Gonçalves pegou o rebote e abriu o placar para o Fúria 019. Logo em seguida, o Unidos da Praia empatou com Veberson, após cruzamento na pequena área, mas a reação parou por aí.

No final do segundo tempo, aos 40 minutos, debaixo de muita chuva, Adriel marcou após excelente jogada pela lateral do campo e, antes do apito final, Ygor Marter, em um belo chute de dentro da pequena área, sacramentou a conquista para a equipe do bairro Jaguari.

O troféu foi conquistado de forma invicta, com a defesa menos vazada do campeonato – apenas três gols sofridos. A campanha começou nas oitavas de final, com uma goleada por 5 a 1 diante da equipe do Atlético Guanabara. Na etapa seguinte, o Fúria 019 venceu o Americana F.C. pelo placar de 3 a 1. Nas semifinais, superou o Geriva F.C. por 2 a 0, antes de levantar a taça contra o Unidos da Praia.

“Parabenizo a equipe do Fúria 019 pela conquista e por representar com garra o espírito esportivo da nossa cidade. Foi muito bonito e emocionante ver o apoio das torcidas nas arquibancadas. A Secretaria de Esportes segue firme no propósito de valorizar o esporte amador e oferecer oportunidades para todos que vivem essa paixão dentro e fora dos campos”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Também participaram da cerimônia de entrega dos troféus os vereadores Leco Soares e Gutão do Lanche.

FINAL

01/11 (sábado)

Centro Cívico

Unidos da Praia 1 x 3 Fúria 019

Artilheiro: Henrique Gonçalves (Fúria 019) – 10 gols

Equipe menos vazada: Fúria 019 – 3 gols sofridos

