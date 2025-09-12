A maioria dos nomes que mais representam a direita e a esquerda em Americana e Santa Bárbara d’Oeste se posicionaram depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Abaixo o NM traz um pouco do que foi comentado por eles.

Ricardo Molina (suplente deputado estadual- Republicanos) comparou o que seriam os ‘currículos’ de Bolsonaro e do presidente Lula (PT). ‘Sem crime, sem prova e sem golpe. Condenado’, escreveu ele de JB. E fez referência às condenações de Lula pela Operação Lava Jato.

Sem roubar o INSS. Sem corrupção. Sem prejudicar as estatais. Sem dinheiro na cueca. Sem mensalão. Sem petrolão. Sem golpe. E mesmo assim, condenado a 27 anos. Triste realidade.

Vereadora Esther Moraes (PV-Santa Bárbara d’Oeste)

A ministra Cármen Lúcia selou um marco nesta história: Bolsonaro foi condenado por cinco crimes graves, golpe de Estado, tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio da União, e deterioração de patrimônio tombado.

Vereadora Juliana Soares (PT- Americana)

SEXTOU EM CAIXA ALTA PORQUE HOJE VALE A PENA 🥳2️⃣7️⃣🎉 Bolsonaro finalmente sentiu o peso da Justiça pelo golpe contra a democracia. E não é só sobre ele, é sobre nós, é sobre garantir a soberania do Brasil, a força das nossas instituições e o recado claro de que ninguém está acima da lei.A democracia pode até sofrer ataques, mas nunca será vencida.

Franco (direita) ainda não se posicionou

Provável candidato do PL a deputado estadual no ano que vem, Franco Sardelli ainda não se pronunciou nas redes sociais.

