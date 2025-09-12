A Audi do Brasil anuncia o início da pré-venda do novo Q5 no País, nas carrocerias SUV e Sportback. A terceira geração do modelo está mais potente e eficiente, com equipamentos inéditos e a nova identidade visual global da marca das quatro argolas. Além disso, o modelo é o primeiro SUV da fabricante e o segundo no Brasil a utilizar a novíssima plataforma PPC (Plataforma Premium para veículos a Combustão). A nova geração do veículo estará disponível a partir de outubro na versão Advanced quattro, na rede com mais de 40 concessionárias da fabricante em todo o território nacional.

O primeiro lote exclusivo, com quantidade limitada, terá condição especial somente até o fim de setembro para a carroceria SUV com valor de R$ 399.990,00, enquanto a carroceria Sportback terá preço a partir de R$ 429.990,00.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“O novo Q5 abre um novo capítulo na história dos utilitários premium. O modelo é altamente tecnológico e combina a novíssima PPC à consagrada tração quattro e ao conceito de palco digital, criando uma atmosfera de luxo e uma experiência ao volante totalmente imersiva”, destaca Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

“Em 2025, demos início à renovação completa do portfólio de veículos da Audi do Brasil, e o novo Q5 chega para concluir essa ofensiva de lançamentos. Ao longo dos últimos anos, o Q5 consolidou-se como um dos utilitários médios de luxo mais desejados do mercado, e sua nova geração dará continuidade à trajetória de sucesso” afirma Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil

“O Audi Q5 é um dos nossos SUV´s mais desejados e vendidos ao longo de várias gerações.

O novo modelo traz a atual geração de motores de combustão, altamente eficientes, e equipamentos inéditos de conforto, segurança e tecnologia. Certamente o novo Audi Q5, com sua versatilidade e design dinâmico, irá superar as expectativas dos atuais e dos futuros clientes”, afirma Marcos Quaresma, Head de Produto da Audi do Brasil.

GWM lança no Brasil o Haval H9, SUV inteligente de 7 lugares para grandes aventuras