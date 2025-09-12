A Audi do Brasil anuncia o início da pré-venda do novo Q5 no País, nas carrocerias SUV e Sportback. A terceira geração do modelo está mais potente e eficiente, com equipamentos inéditos e a nova identidade visual global da marca das quatro argolas. Além disso, o modelo é o primeiro SUV da fabricante e o segundo no Brasil a utilizar a novíssima plataforma PPC (Plataforma Premium para veículos a Combustão). A nova geração do veículo estará disponível a partir de outubro na versão Advanced quattro, na rede com mais de 40 concessionárias da fabricante em todo o território nacional.
O primeiro lote exclusivo, com quantidade limitada, terá condição especial somente até o fim de setembro para a carroceria SUV com valor de R$ 399.990,00, enquanto a carroceria Sportback terá preço a partir de R$ 429.990,00.
“O novo Q5 abre um novo capítulo na história dos utilitários premium. O modelo é altamente tecnológico e combina a novíssima PPC à consagrada tração quattro e ao conceito de palco digital, criando uma atmosfera de luxo e uma experiência ao volante totalmente imersiva”, destaca Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.
“Em 2025, demos início à renovação completa do portfólio de veículos da Audi do Brasil, e o novo Q5 chega para concluir essa ofensiva de lançamentos. Ao longo dos últimos anos, o Q5 consolidou-se como um dos utilitários médios de luxo mais desejados do mercado, e sua nova geração dará continuidade à trajetória de sucesso” afirma Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil
“O Audi Q5 é um dos nossos SUV´s mais desejados e vendidos ao longo de várias gerações.
O novo modelo traz a atual geração de motores de combustão, altamente eficientes, e equipamentos inéditos de conforto, segurança e tecnologia. Certamente o novo Audi Q5, com sua versatilidade e design dinâmico, irá superar as expectativas dos atuais e dos futuros clientes”, afirma Marcos Quaresma, Head de Produto da Audi do Brasil.
GWM lança no Brasil o Haval H9, SUV inteligente de 7 lugares para grandes aventuras
A GWM anuncia a chegada ao Brasil do Haval H9, um SUV inteligente de 7 lugares projetado para todos os terrenos. Desenvolvido ao longo de 6 milhões de quilômetros de testes em 76 tipos de terrenos ao redor do mundo, o H9 foi colocado à prova em cenários extremos de frio, calor, altitude elevada e alta corrosão, garantindo confiabilidade, durabilidade e desempenho acima da média.
O GWM Haval H9 estreia com um grande diferencial: o pacote mais completo de itens de segurança e conforto da categoria de SUVs de 7 lugares, aliado à garantia de 10 anos mais abrangente do mercado, reforçando a confiança da marca no produto. Com o slogan “um grande carro para grandes aventuras”, as vendas do GWM Haval H9 começam em 12 de setembro, disponíveis no site oficial da marca e em toda a rede de concessionárias, com preço promocional de R$ 309 mil para a versão única Exclusive TD480. A partir do dia 20 de setembro, o preço será de R$ 319 mil.
“A chegada do Haval H9 representa um avanço importante para a GWM e demonstra a confiança da empresa no potencial do mercado nacional. Ampliar o portfólio significa oferecer mais escolhas aos consumidores e, consequentemente, aumentar nossa participação em um setor altamente competitivo. Essa operação ocupa um papel central dentro do plano global da marca e reforça nosso compromisso de longo prazo com o país”, destaca Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.
Motor e transmissão
O Haval H9 combina desempenho e robustez com motor 2.4L turbo diesel de 184 cv e 480 Nm de torque, associado à transmissão automática de 9 marchas desenvolvida pela própria GWM. Cerca de 50% do torque total de 480 Nm já está disponível a apenas 1.000 rpm e 100% a 1.500 rpm. Essa configuração garante força imediata e trocas rápidas e imperceptíveis, além de um rodar silencioso devido às inúmeras tecnologias aplicadas para entregar o veículo a diesel com menor vibração e ruídos interno e externo da categoria.
O modelo traz tração integral 4×4, bloqueio de diferenciais (dianteiro e traseiro), caixa de redução e sete modos de condução do Sistema Todo-Terreno (ATCS), que permitem enfrentar desde o asfalto até trilhas severas. Recursos exclusivos, como a função “Tank Turn”, que reduz o raio de giro em até 1,5 metro, e a visão panorâmica 540° com chassi transparente, tornam o SUV ainda mais versátil.
Sua capacidade off-road é reforçada por ângulo de ataque de 31°, saída de 25°, altura livre do solo de 224 mm e habilidade de vencer rampas de até 57% (29,7°) e a maior capacidade de imersão da categoria, de até 800 mm.
Para vencer os obstáculos mais difíceis com segurança e conforto, o Haval H9 é equipado com uma suspensão dianteira independente do tipo duplo A com molas helicoidais e barra estabilizadora com 221 mm de curso, e uma traseira com eixo rígido com cinco braços (five link) com molas helicoidais e barra estabilizadora de 235 mm de curso.
Dimensões
Com 4,95 m de comprimento, 1,93 m de altura, 1,97 m de largura e entre-eixos de 2,85 m, o maior da categoria, o H9 oferece amplo espaço interno e conforto real para sete passageiros adultos. O porta-malas, versátil e funcional, acomoda 88 litros (todos os 7 assentos disponíveis), 791 litros (com a terceira fila rebatida) ou 1.580 litros (as duas fileiras rebatidas), além de contar com tomadas 220V (de 400W) e 12V (120 W) para maior praticidade.
Segurança
Construído sobre um chassi tipo escada de aço de alta resistência, o H9 traz seis airbags de série, incluindo cortinas que protegem todas as fileiras. O SUV é equipado com sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS 2+), que incluem controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e monitoramento de tráfego cruzado traseiro.
Outro destaque é o Controle Integrado de Frenagem (IBC), que substitui o sistema hidráulico tradicional, oferecendo respostas mais rápidas e seguras.
Interior
No interior, o H9 alia sofisticação e tecnologia. Os bancos “Business Class” dianteiros oferecem massagem (8 modos com 3 níveis de intensidade), aquecimento, ventilação, ajustes elétricos e memória de posição. O volante também traz o recurso de aquecimento. A segunda fileira dispõe de ventilação e tomadas exclusivas (uma 12V, uma USB Tipo A e uma USB tipo C), enquanto a terceira fileira foi projetada para oferecer conforto real a adultos, com saídas de ar no teto e porta-objetos laterais. O H9 ainda conta com teto solar panorâmico de série com acionamento elétrico.
Para elevar o nível de conforto acústico, o Haval H9 recebeu um tratamento especial. O para-brisa tem dupla camada de vidro acústico de 4,76 mm e as janelas dianteiras têm dupla camada de vidro acústico de 3,96 mm. Além disso, o compartimento do motor possui uma estrutura específica para proporcionar uma vedação acústica completa.
Exterior
O design robusto e elegante é marcado pelos faróis matriciais Full LED com assinatura luminosa exclusiva e comutação automática pela grade frontal tridimensional de barras horizontais e pelas lanternas Full LED 3D. As laterais exibem paralamas tridimensionais, rodas de 19 polegadas, rack de teto com capacidade de até 75 kg e estribo retrátil automático, testado para mais de 150 mil ciclos, reforçando a praticidade. Completa o conjunto a impressionante capacidade de reboque de até 2.500 kg.
O GWM Haval H9 será vendido inicialmente em três cores: Grafite Zenith (fosca), Preto Khalifa e Branco Noronha.
