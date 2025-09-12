Tancredi deixa prefeitura depois de 47 anos

João Carlos Tancredi encerrou suas atividades na prefeitura de Americana após 47 anos de serviço público, sendo 42 deles dedicados ao Parque Ecológico. Desde 1985, ele é Diretor Engenheiro do Parque Ecológico engenheiro Cid de Almeida Franco.

O prefeito Chico Sardelli fez as homenagens a Tancredi

A história de Tancredi se confunde com a própria história do Parque. Ele esteve presente desde a concepção, liderou inúmeros avanços e sempre trabalhou com afinco, dedicação e, acima de tudo, amor e carinho pelos animais, pela natureza e pela população.

Graças ao seu trabalho, milhares de visitantes puderam desfrutar de um espaço bem cuidado, e os animais que vivem ali encontraram qualidade de vida e respeito.

Como eu disse há pouco: “Feliz o homem que tem histórias para contar.”

E as histórias de Tancredi são, sem dúvida, algumas das mais bonitas da nossa cidade.

Em nome de toda a população americana, deixamos aqui nosso agradecimento e reconhecimento por todos esses anos de dedicação.

