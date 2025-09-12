Integrar ou não integrar os ambientes de casa?

A integração de ambientes é uma realidade na arquitetura contemporânea global e firmou os dois pés em nosso país. “Ter os cômodos da ala social conectados diz muito sobre o estímulo à convivência no dia a dia dos moradores e nas ocasiões em que recepcionam pessoas importantes para elas“, analisa a arquiteta Rosangela Pena.

E esse novo comportamento já é uma marca nos lançamentos realizados pelo mercado imobiliário. De acordo com ela, seja em imóveis compactos, como os studios, e em plantas mais generosas, o layout sempre privilegia a unificação dos cômodos, entregando múltiplas possibilidades de uso.

“Mas é claro, a integração total, que inclui cozinha, salas de estar, jantar e varanda, faz sentido quando também decorre de um desejo dos moradores“, destaca Rosangela, que completa com uma importante vantagem: a remoção das paredes é um caminho quando a intenção também é a de ganhar mais amplitude.

Porém, a arquiteta diz que o processo não é aleatório: antes ela realiza um estudo prévio para redefinir o layout e avaliar se a parede em questão pode ser derrubada. “Se tiver função estrutural ou uma viga, será preciso permanecer“, enumera sobre as possibilidades que impedem a retirada.