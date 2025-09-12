DAE de SBO moderniza casa de bombas e melhora abastecimento da Zona Leste

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu a modernização da casa de bombas da Estação de Tratamento de Água – ETA IV, localizada no Jardim Souza Queiroz. A unidade passou por uma reforma completa, com investimentos em tecnologia e infraestrutura que elevaram a eficiência do sistema responsável pelo recalque e pela distribuição de água tratada.

A obra contemplou a instalação de novos conjuntos motobombas, tubulações em aço inox, painéis de comando e componentes hidráulicos de última geração. As melhorias proporcionam maior eficiência energética, confiabilidade operacional e capacidade de atendimento, garantindo benefícios diretos aos moradores da Zona Leste da cidade.

“Com essa modernização, o DAE reafirma seu compromisso com a qualidade de vida dos barbarenses, por meio de soluções em saneamento básico, assegurando que o crescimento urbano do município seja sustentado por uma infraestrutura eficiente e robusta”, destacou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior.

Atualmente, seis conjuntos motobombas operam integrados a sete reservatórios, com capacidade para movimentar até 8,5 milhões de litros de água tratada. Dois desses conjuntos atuam como reserva estratégica, assegurando o abastecimento mesmo durante manutenções programadas ou em períodos de alta demanda.

A intervenção foi realizada como contrapartida de um empreendimento instalado no município, sem custos para a autarquia. A remodelação reforça a segurança hídrica da região e garante continuidade no fornecimento de água para a Zona Leste e bairros atendidos pela ETA IV.

