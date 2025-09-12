Uma dupla de homens que seriam entregadores de um Vida Cap assustaram e roubaram moradores do jardim Brasil em Americana esta quinta feira.
Eles chegaram na casa de RD, olharam a movimentação e foram embora. Os dois (veja vídeo) trajavam colete azul e deixaram um panfleto.
Segundo a moradora, os dois levaram joias, notebook e vários Pertences do local.
Video- dupla rouba casa no jardim Brasil
Moradores de bairros vizinhos, como Vale das Nogueiras na região do Zanaga também relataram ter visto os homens nas redondezas.
A Polícia através dessas imagens está em busca dos homens e um boletim de ocorrência foi registrado.
