Uma dupla de homens que seriam entregadores de um Vida Cap assustaram e roubaram moradores do jardim Brasil em Americana esta quinta feira.

Eles chegaram na casa de RD, olharam a movimentação e foram embora. Os dois (veja vídeo) trajavam colete azul e deixaram um panfleto.

Segundo a moradora, os dois levaram joias, notebook e vários Pertences do local.

Moradores de bairros vizinhos, como Vale das Nogueiras na região do Zanaga também relataram ter visto os homens nas redondezas.

A Polícia através dessas imagens está em busca dos homens e um boletim de ocorrência foi registrado.

