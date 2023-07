Discord tenta se enquadrar após denúncias

Acusado de ser porta de entra para crimes virtuais, o Discord

lançou uma série de medidas para tornar sua imagem mais positiva.

Milhões de pessoas ao redor do mundo vão ao Discord para construir comunidades e discutir todos os tipos de assuntos, jogar games casuais e competitivos, e às vezes até aprender algo novo. É um espaço onde as pessoas podem ser elas mesmas enquanto compartilham interesses e hobbies. Nós queremos que todos experimentem a alegria do Discord, encontrem pertencimento e construam comunidades. É por isso que fizemos da segurança uma prioridade máxima.

Além de desenvolver recursos de segurança que tanto os pais quanto os adolescentes podem usar para personalizar sua experiência no Discord, atualizamos regularmente nossas diretrizes da comunidade para aprimorar os esforços de proteção aos nossos usuários, especialmente os adolescentes.

Recentemente, lançamos uma nova Central de Segurança que contém mais informações e recursos para a construção de uma experiência ainda mais segura no Discord.

As necessidades e expectativas de segurança online de cada um são diferentes, e é por isso que investimos amplamente em diversos conjuntos de ferramentas e recursos para apoiar nossos usuários. Por isso, como próximo passo, estamos entusiasmados em apresentar a Central da Família.

A Central da Família do Discord é uma nova ferramenta opcional que facilita que os adolescentes mantenham seus pais ou responsáveis informados sobre suas atividades no Discord, respeitando sua autonomia. Assim como os pais sabem com quem seus filhos são amigos e com quais grupos eles andam, a Central da Família ajuda-os a saber mais sobre de quem seus filhos são amigos e com quem conversam no Discord. Nosso objetivo com a Central da Família é ajudar a promover um diálogo produtivo sobre hábitos mais seguros na internet, e criar maneiras benéficas para pais e adolescentes se conectarem com experiências online.

Continue lendo para saber mais sobre a Central da Família, como pais, responsáveis e adolescentes podem configurar a nova ferramenta e aprender o que é compartilhado (e o que não é).

Para pais e responsáveis: Configurando a Central da Família

A Central da Família do Discord tem dois componentes principais: um novo painel de atividades acessível pelo Discord a qualquer momento, e um resumo semanal enviado por e-mail contendo informações gerais sobre a atividade de seu(sua) filho(a) adolescente. Você encontrará a Central da Família em Configurações de Usuário > Central da Família.

Para começar, exigimos que tanto você quanto seu(sua) filho(a) adolescente completem a configuração através do aplicativo oficial do Discord. Cada etapa do processo de configuração é projetada para proteger a conta do adolescente. A atividade da conta do adolescente não é compartilhada na Central da Família sem o seu consentimento.

Depois de você e o adolescente discutirem juntos sobre o uso dessa funcionalidade, você precisará pedir a ele (a) um QR code facilmente gerado na Central da Família. É importante saber que esses códigos QR são únicos e só ficam ativos por um curto período. Portanto, se outro responsável estiver pronto para conectar sua conta com a de seu(sua) filho(a), ele terá de repetir essas etapas. Depois de concluir a configuração, vamos enviar uma notificação sempre que um novo responsável for conectado ao adolescente na Central da Família.

Contas de adolescentes conectadas à sua, através da Central da Família, compartilharão as seguintes informações com você através de um painel acessível pelo aplicativo a qualquer momento:

Uma prévia das informações que a Central da Família fornece no aplicativo. A imagem explica o seguinte: Os pais podem ver os Nomes e Avatares de Amigos recentemente adicionados, os nomes, ícones e contagem de membros dos Servidores que eles entraram, e os nomes, avatares e horários da última mensagem ou chamada com Usuários que o adolescente realizou por mensagem privada ou em Grupo. Pais e responsáveis não podem ver o que seus adolescentes escrevem ou dizem.

Uma vez que seu adolescente aceitar sua solicitação de conexão, a Central da Família será preenchida com detalhes sobre a atividade dele no Discord nos últimos sete dias. Isso inclui o número de usuários para quem ele enviou mensagens ou teve chamadas, o número de novos amigos adicionados, e em quantos servidores ele está participando ativamente. A Central da Família não terá um arquivo completo sobre as atividades e apenas destacará as atividades ocorridas após o momento em o adolescente aceitou a solicitação de conexão.

Além da Central da Família no aplicativo, você também receberá um resumo semanal dessas informações via e-mail. Fique de olho no endereço de e-mail associado à sua conta do Discord para as últimas atualizações de atividades.

Uma prévia do e-mail de resumo semanal da Central da Família. Ele mostra a contagem de Usuários com quem o adolescente conversou, Usuários para quem ele realizou chamadas, Novas Amizades, Servidores Ingressados, e Servidores Ativos na última semana.

A Central da Família foi projetada para ajudar os pais e responsáveis a se manterem informados sobre como os seus adolescentes usam o Discord em um nível mais abrangente. Portanto, é importante lembrar que, com a Central da Família, você saberá com quais usuários seu adolescente está conversando e de quais comunidades do Discord ele está participando, mas não poderá ver o conteúdo das conversas em si.

Se você tem perguntas ou preocupações sobre as pessoas ou servidores com os quais seu adolescente está interagindo, incentivamos que tenha uma conversa direta com ele sobre como manter hábitos online saudáveis ou conversem sobre seus novos amigos ou comunidades.

Para orientação adicional sobre como configurar a Central da Família, dê uma olhada no artigo de suporte da Central da Família.

Sobre o Discord

Fundado em 2015, o Discord é uma plataforma de comunicação por voz, vídeo e texto que une as pessoas por meio de experiências compartilhadas e possibilita a todos um lugar para pertencer. Com mais de 150 milhões de usuários ativos mensais globalmente em 19 milhões de servidores, o Discord ajuda amigos e comunidades de todos os tamanhos a se reunirem para explorar seus interesses. O Discord oferece uma assinatura premium chamada Nitro, que oferece aos usuários vantagens especiais, como streams de maior qualidade e personalizações divertidas.

