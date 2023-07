Esther faz balanço do 1o semestre

A vereadora Esther Moraes fez, a pedido do NM, um balanço

do 1o semestre do trabalho. Parlamentar em Santa Bárbara d’Oeste, ela destaca ações do dia-dia e projetos de lei que considera importante para a cidade.

Os primeiros 6 meses do ano foram intensos por aqui e de muito trabalho, já apresentamos 115 indicações, 14 requerimentos de informação e 06 projetos de lei, destacamos: Protocolamos a primeira propositura de lei voltada para as pessoas LGBTQIA+ da história de nossa cidade.

Apresentamos o protocolo “não se calem” voltado a proteger mulheres nos estabelecimentos e locais de lazer do assédio e demais violências. Inauguramos a Procuradoria da Mulher e fui nomeada Procuradora Especial, contamos com uma sala linda e humanizada para acolher nossas mulheres e os atendimentos já ocorrem.

Protocolamos projeto de combate ao racismo, homofobia e machismo nos campos de futebol.

Promovemos com Casa cheia um Seminário sobre Segurança nas Escolas e conquistamos uma importante vitória na justiça pelo fim da Violência Política de Gênero.

Participamos do lançamento da Frente Parlamentar da Cross, promovida pela deputada estadual Ana Perugini, e queremos debater a fila da Cross aqui em nossa cidade e maneiras de possibilitar transparência, agilidade e dignidade no atendimento.

O bairro Bosque das Árvores, um dos principais locais de atuação do nosso mandato, conquistou uma colônia de férias e teremos a partir de agosto oficinas culturais voltadas para nossas crianças e adolescentes, uma conquista importante e resposta de nossas inquietações.

Nesse próximo semestre estamos na torcida para que nossos projetos sejam pautados e votados pelos vereadores e outras iniciativas conquistadas em diálogo com a população, os movimentos sociais e o Poder Executivo.

