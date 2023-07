Cleo revela diagnóstico de TDAH. Como lidar

Cleo revelou a descoberta do Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH)

depois de realizar diagnóstico com especialista no início deste mês. A condição pode afetar tanto o âmbito pessoal da artista e cantora, como os relacionamentos interpessoais, por isso é importante entender como ele funciona, além do impacto que tem nas relações, a fim de deixá-las mais leves e saudáveis.

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico que afeta a atenção, o controle impulsivo e a hiperatividade. “Conhecer os sintomas de TDAH é aprender que não se trata de um problema de comportamento, mas de um transtorno psicológico”, explica Fábio Borba, psicólogo com especialização em relacionamentos.

Além dos desafios acadêmicos e profissionais, as pessoas com TDAH também podem enfrentar dificuldades nas relações com amigos, familiares, parceiros românticos, além do ambiente escolar.

Em relação às amizades, elas podem ter dificuldade em seguir conversas, lembrar-se de compromissos e lidar com interações sociais complexas. “Algumas estratégias úteis para construir e manter amizades incluem comunicação aberta sobre o TDAH, estabelecimento de rotinas e uso de lembretes, além de buscar atividades que interessem e estimulem a concentração”” ressalta o especialista.

Já dentro de um contexto familiar, o TDAH pode afetar a dinâmica e a comunicação entre os membros. As características do TDAH, como impulsividade e dificuldade de organização, podem gerar tensões e mal-entendidos. “É essencial para a pessoa com TDAH e sua família buscar uma compreensão mútua, promover a comunicação aberta e estabelecer estratégias de apoio”, acrescenta o psicólogo.

Os relacionamentos amorosos também podem ser afetados, uma vez que a pessoa com TDAH pode apresentar dificuldades de atenção, organização e controle emocional. “Mudanças rápidas e intensas de emoções, podem resultar em explosões emocionais imprevisíveis. Isso pode causar tensões e conflitos no relacionamento, pois o parceiro pode se sentir surpreso ou sobrecarregado com as reações emocionais intensas”, diz Fábio.

Em contraste com a impulsividade emocional, algumas pessoas com TDAH podem ter dificuldade em identificar e expressar suas emoções de forma clara. “Isso pode levar a uma comunicação deficiente e ao distanciamento emocional no relacionamento, pois o parceiro pode sentir dificuldade em entender as necessidades emocionais deste indivíduo”, afirma o profissional.

Quando falamos sobre o TDAH em ambientes escolares, ele pode afetar o desempenho acadêmico, assim como a organização e a interação com colegas e professores. “É importante que a escola esteja ciente do diagnóstico e forneça o suporte adequado, como planos de acompanhamento individualizados e adaptações curriculares”” enfatiza Fábio.

Além disso, a pessoa com TDAH pode se beneficiar de estratégias de gerenciamento de tempo, uso de técnicas de estudo eficazes e a busca de um ambiente de aprendizado com poucas distrações.

“A comunicação aberta, a compreensão mútua e a adoção de estratégias de convivência são fundamentais para promover uma melhor qualidade de vida para pessoas com TDAH. É importante lembrar que cada pessoa é única, e as necessidades e experiências podem variar. Com apoio, compreensão e as ferramentas certas, as pessoas com TDAH podem desenvolver relacionamentos significativos e bem-sucedidos em todas as áreas de suas vidas”, finaliza Fábio.

Sobre o autor: psicólogo clínico, formado pelo Centro Universitário São Camilo e Pós-Graduado em Gerontologia, Sexualidade Humana com Atualização em sexualidade, identidade de gênero e orientação sexual pelo Instituto de Psiquiatria – HCFMUSP, Aprimoramento em Terapia de Casal e Relacionamentos com trabalhos realizados na área da psicologia social, sexualidade e psicoterapia.

Miss Bumbum Goiás reclama de fotos suas em site GP



Bia Fernandes, Miss Bumbum Goiás, relatou que foram divulgadas fotos nuas dela ilegalmente por meio de um site de prostituição, em que supostamente a modelo faria programas atendendo pelo nome de Bruna.

“Estão tentando invadir meu Instagram. Não sei nem o que está acontecendo. Deve ter alguém querendo me atacar”, disse a Miss Bumbum, que também atua como criadora de conteúdo e Musa do Vasco.

Sobre as fotos nuas, Bia Fernandes disse que não são montagens e que eram de seu arquivo pessoal, sem dar muitas explicações: “Já tenho essas fotos faz tempo e algumas delas estão disponíveis no meu perfil no Privacy. Posso garantir que nunca vou me prostituí, isso é uma palhaçada. Isso é um crime. Estou entrando em contato com meus advogados. Estou viajando por causa do Miss Bumbum e prefiro não falar nada mais sobre isso. Existem muitas pessoas maldosas. Já publicaram fotos peladas de muitas atrizes e influenciadoras”, confessa.

Isso ocorreu poucos dias depois de Bia divulgar o seu título de Miss Bumbum Goiás, onde já participou de alguns eventos do concurso, um deles foi a tradicional corrida de biquíni em plena Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, onde ela ostentou seu bumbum de 105 cm.

“Meus amores, não é a primeira vez que acontece um crime como esse. Várias famosas tiveram fotos nuas vazadas na internet. Lembrando que isso é crime e está tudo nas mãos do meu advogado. Até onde chega a inveja do ser humano? A falta de educação! E está tudo certo! Amo vocês. E eu estou tão preocupada, dá para perceber pela minha cara”, disse.

